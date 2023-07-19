КАРБОПЛАТИН (CARBOPLATINUM)

лечение карбоплатином могут проводить только специалисты, имеющие опыт терапии цитостатическими препаратами.

С осторожностью назначают препарат больным с нарушениями функции почек. У этой категории пациентов, а также у лиц пожилого возраста, больных, ранее получавших химиотерапию, и при длительной иммобилизации пациенток повышен риск возникновения миелотоксичности. В этих случаях следует снизить дозу и тщательно контролировать состав периферической крови.

Максимальное снижение уровня тромбоцитов обычно наступает между 14-м и 21-м днем после начала лечения, лейкоцитов — между 14-м и 28-м днем. Минимальный уровень должен составлять: для тромбоцитов — 50 000/мм3, для лейкоцитов — 2000/мм3. Если количество клеток ниже этого уровня, то следует приостановить терапию до восстановления нормальных показателей (обычно на 5–6 нед). В тяжелых случаях может потребоваться поддерживающая трансфузионная терапия. Чтобы избежать глубокой миелосупрессии, повторные курсы лечения карбоплатином не следует повторять в обычных условиях чаще чем 1 раз в месяц.

Следует регулярно проводить неврологическое обследование и контроль функции слуха во время и после лечения карбоплатином.

Женщины репродуктивного возраста, получающие карбоплатин, должны пользоваться надежными средствами контрацепции. Карбоплатин оказывает мутагенное, эмбриотоксическое и тератогенное действие.

При работе с карбоплатином персоналу следует соблюдать специальные меры предосторожности.