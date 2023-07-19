КАРБОПЛАТИН (CARBOPLATINUM) Действующее вещество
RTECS: 1,1-циклобутандикарбоксилат диамин платина (II); или диамин (1,1-циклобутандикарбоксилато) платина (II).
противоопухолевое средство. Представляет собой неорганическое комплексное соединение платины. Механизм действия обусловлен взаимодействием с ДНК с образованием внутри- и межспиральных сшивок, которые изменяют структуру ДНК и подавляют ее синтез.
После в/в введения в течение 1 ч фармакокинетические показатели свободной и общей платины описываются двухфазной фармакокинетической моделью. Связывание с белками в первые 4 ч составляет 29%, через 24 ч — 85–89%. В основном (до 32% дозы) выводится с мочой в неизмененном виде. Для свободной платины T½ начальной фазе составляет около 90 мин, а в терминальной — около 60 ч. T½ общей платины в начальной фазе совпадает с этим показателем для свободной платины, но в терминальной фазе может превышать 24 ч.
монотерапия или комбинированная химиотерапия таких злокачественных заболеваний, как рак яичника, метастатическая карцинома молочной железы, рак легкого (мелкоклеточный и немелкоклеточный), опухоли головы и шеи, рак шейки матки, рак мочевого пузыря и опухоли яичка.
карбоплатин вводят только в/в посредством непродолжительной инфузии в течение 15–60 мин. Предварительно растворяют в 5% р-ре глюкозы или 0,9% р-ре натрия хлорида до конечной концентрации 0,5 мг/мл.
Взрослым с нормальной функцией почек, ранее не получавшим лечение, вводят в дозе 400 мг/м2 поверхности тела в течение 15–60 мин. Курс терапии можно повторить не ранее чем через 4 нед.
У больных, получавших препараты, оказывающие миелодепрессивное действие, у пациентов после лучевой терапии, а также у лиц, находящихся в тяжелом состоянии, начальная доза должна составлять 300–320 мг/м2. У больных в возрасте старше 65 лет дозу карбоплатина следует корректировать с учетом их общего состояния.
Пациентам с повышенными факторами риска (опухоли яичка и метастазирующий рак молочной железы) высокую терапевтическую дозу — 1200–2100 мг/м2 (с последующей трансплантацией костного мозга) — можно вводить в виде длительной инфузии; время инфузии — 1–24 ч в зависимости от схемы химиотерапии.
У пациентов с нарушением функции почек (клиренс креатинина <60 мл/мин) дозу карбоплатина необходимо снизить и адаптировать к уровню клубочковой фильтрации.
повышенная чувствительность к препаратам платины; тяжелая форма миелосупрессии; выраженная почечная недостаточность (уровень клубочковой фильтрации <30 мл/мин); кровоточащие опухоли; период беременности и кормления грудью.
лейкопения, тромбоцитопения, анемия; повышение концентрации креатинина, мочевины, мочевой кислоты в плазме крови; тошнота, рвота (могут развиться через 6–12 ч после введения и обычно проходят в течение 24 ч), диарея, запор, повышение активности печеночных ферментов; парестезии, снижение глубоких сухожильных рефлексов, снижение слуха в диапазоне высоких частот; нарушения водно-электролитного баланса (гипомагниемия, гипокалиемия, гипокальциемия); аллергические реакции (эритематозная сыпь, кожный зуд, лихорадка); алопеция, гриппоподобный синдром, реакции в месте введения.
лечение карбоплатином могут проводить только специалисты, имеющие опыт терапии цитостатическими препаратами.
С осторожностью назначают препарат больным с нарушениями функции почек. У этой категории пациентов, а также у лиц пожилого возраста, больных, ранее получавших химиотерапию, и при длительной иммобилизации пациенток повышен риск возникновения миелотоксичности. В этих случаях следует снизить дозу и тщательно контролировать состав периферической крови.
Максимальное снижение уровня тромбоцитов обычно наступает между 14-м и 21-м днем после начала лечения, лейкоцитов — между 14-м и 28-м днем. Минимальный уровень должен составлять: для тромбоцитов — 50 000/мм3, для лейкоцитов — 2000/мм3. Если количество клеток ниже этого уровня, то следует приостановить терапию до восстановления нормальных показателей (обычно на 5–6 нед). В тяжелых случаях может потребоваться поддерживающая трансфузионная терапия. Чтобы избежать глубокой миелосупрессии, повторные курсы лечения карбоплатином не следует повторять в обычных условиях чаще чем 1 раз в месяц.
Следует регулярно проводить неврологическое обследование и контроль функции слуха во время и после лечения карбоплатином.
Женщины репродуктивного возраста, получающие карбоплатин, должны пользоваться надежными средствами контрацепции. Карбоплатин оказывает мутагенное, эмбриотоксическое и тератогенное действие.
При работе с карбоплатином персоналу следует соблюдать специальные меры предосторожности.
карбоплатин взаимодействует с содержащими алюминий компонентами игл, шприцев, катетеров и наборов для в/в введения препаратов с образованием черного осадка, в связи с чем инструменты из таких материалов нельзя использовать для введения карбоплатина.
Миелотоксическое действие может усиливаться при одновременном применении карбоплатина и других лекарственных средств, обладающих миелосупрессивными свойствами. Усиление соответствующих побочных эффектов может наблюдаться при сочетании карбоплатина с препаратами, обладающими ототоксическими и/или нефротоксическими свойствами.
Карбоплатин не следует сочетать с комплексообразующими средствами, так как его противоопухолевая активность может теоретически снижаться.
Установлен синергизм действия карбоплатина с этопозидом и виндезином.
специфического антидота нет. Уменьшить выраженность проявлений со стороны системы крови можно за счет проведения гемотрансфузий и пересадки костного мозга.