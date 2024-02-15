КЛОНАЗЕПАМ (CLONAZEPAMUM) Действующее вещество
RTECS: 1,3-дигидро-7-нитро-5-(2-хлорофенил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он.
противоэпилептическое средство группы производных бензодиазепина, оказывает также седативно-снотворное и центральное миорелаксирующее действие. Усиливает ингибирующее действие ГАМК (медиатор пре- и постсинаптического торможения во всех отделах ЦНС) на передачу нервных импульсов. Стимулирует бензодиазепиновые рецепторы, расположенные в аллостерическом центре постсинаптических ГАМК-рецепторов восходящей активирующей ретикулярной формации ствола мозга и вставочных нейронов боковых рогов спинного мозга; уменьшает возбудимость подкорковых структур головного мозга (лимбическая система, таламус, гипоталамус), тормозит полисинаптические спинальные рефлексы. Анксиолитическое действие обусловлено влиянием на миндалевидный комплекс лимбической системы и проявляется в уменьшении эмоционального напряжения, ослаблении тревоги, страха, беспокойства. Седативный эффект обусловлен влиянием на ретикулярную формацию ствола головного мозга и неспецифические ядра таламуса и проявляется уменьшением симптоматики невротического происхождения (тревоги, страха). Противосудорожное действие реализуется путем усиления пресинаптического торможения. Подавляется распространение эпилептогенной активности, но не устраняет возбужденное состояние очага. Клоназепам эффективен при генерализованных и фокальных формах эпилепсии. Центральное миорелаксирующее действие обусловлено торможением полисинаптических спинальных афферентных тормозных путей (в меньшей степени и моносинаптических). Возможно и прямое торможение двигательных нервов и функции мышц.
Быстро и практически полностью всасывается при приеме внутрь. Биодоступность после перорального приема — 90%, после в/м введения — 93%. Cmax после приема внутрь достигается через 1–2 ч, у некоторых больных — через 4–8 ч; после в/м введения — через 3 ч. Оптимальный терапевтический эффект достигается при концентрации клоназепама в плазме крови 20–70 нг/мл (в среднем — около 55 нг/мл). Средний объем распределения — 3,2 л/кг массы тела. С белками плазмы крови связывается 85% клоназепама. Проникает через ГЭБ и плаценту, выводится с грудным молоком. Метаболизируется в печени путем окислительного гидроксилирования и восстановления 7-нитрогруппы с образованием 7-амино- и 7-ацетиламиносоединений, которые в дальнейшем могут подвергаться конъюгации. Основным метаболитом является 7-аминоклоназепам, который обладает лишь незначительной противосудорожной активностью. Выводится с мочой и калом практически полностью в виде свободных или конъюгированных метаболитов; <0,5% дозы — в неизмененном виде с мочой.
эпилепсия у детей и взрослых (большие и малые припадки), судорожный синдром различной этиологии, психомоторный криз.
дозу устанавливают индивидуально. Лечение начинают с низких доз, постепенно повышая их до достижения оптимального терапевтического эффекта. Взрослым обычно назначают в начальной дозе 1,5 мг/сут в 3 приема.
Постепенно (каждый 3-й день) дозу повышают на 0,5–1 мг до достижения оптимального терапевтического эффекта. Обычно назначают по 4–8 мг/сут; не рекомендуется превышать дозу 20 мг/сут.
Новорожденным и детям в возрасте до 1 года назначают по 0,1–1 мг/сут; от 1 года до 5 лет — 1,5–3 мг/сут; 6–16 лет — 3–6 мг/сут. Детям с массой тела до 30 кг дозу обычно назначают из расчета 0,01–0,03 мг/кг/сут в 3 приема. Не следует превышать дозу 0,05 мг/кг.
Дозу постепенно повышают, однако не более чем на 0,25–0,5 мг каждый 3-й день.
повышенная чувствительность к клоназепаму и другим бензодиазепинам, период беременности и кормления грудью, острая дыхательная, сердечная и печеночная недостаточность, миастения, кома, шок, закрытоугольная глаукома, острая алкогольная интоксикация.
возможны сонливость, повышенная утомляемость, тошнота, головокружение, головная боль, нарушение равновесия, снижение мышечного тонуса, нарушение зрения, динамическая атаксия, психомоторные нарушения, диспептические явления, редко — изменение состава периферической крови.
нельзя прекращать лечение клоназепамом внезапно; отменяют, постепенно снижая дозу. Клоназепам проникает в грудное молоко и может вызывать развитие психоневрологических нарушений и задержку роста у новорожденных. Во время лечения не следует управлять транспортными средствами и работать с потенциально опасными механизмами. В период лечения нельзя употреблять алкоголь. Из-за возможности развития парадоксальных реакций клоназепам с особой осторожностью применяют у пациентов пожилого возраста.
взаимное усиление эффектов антипсихотических средств, трициклических антидепрессантов, других противоэпилептических средств, общих анестетиков, снотворных средств, наркотических анальгетиков, миорелаксантов и этанола. Ингибиторы микросомального окисления, увеличивая T½, повышают риск развития токсических эффектов. Индукторы микросомальных ферментов печени (барбитураты, фенитоин или карбамазепин) ускоряют биотрансформацию клоназепама, снижают эффективность. Наркотические анальгетики усиливают эйфорию, вызывая нарастание психологической зависимости. Гипотензивные средства могут увеличивать выраженность снижения АД. При одновременном применении с клозапином возможно усиление угнетения дыхания. Снижает эффективность леводопы у больных паркинсонизмом. Потенциально возможно повышение токсичности цидовудина. При одновременном применении фенитоина или примидона возможно повышение концентрации этих препаратов в плазме крови. Циметидин увеличивает время действия клоназепама.