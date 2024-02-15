КЛОНАЗЕПАМ (CLONAZEPAMUM)

противоэпилептическое средство группы производных бензодиазепина, оказывает также седативно-снотворное и центральное миорелаксирующее действие. Усиливает ингибирующее действие ГАМК (медиатор пре- и постсинаптического торможения во всех отделах ЦНС) на передачу нервных импульсов. Стимулирует бензодиазепиновые рецепторы, расположенные в аллостерическом центре постсинаптических ГАМК-рецепторов восходящей активирующей ретикулярной формации ствола мозга и вставочных нейронов боковых рогов спинного мозга; уменьшает возбудимость подкорковых структур головного мозга (лимбическая система, таламус, гипоталамус), тормозит полисинаптические спинальные рефлексы. Анксиолитическое действие обусловлено влиянием на миндалевидный комплекс лимбической системы и проявляется в уменьшении эмоционального напряжения, ослаблении тревоги, страха, беспокойства. Седативный эффект обусловлен влиянием на ретикулярную формацию ствола головного мозга и неспецифические ядра таламуса и проявляется уменьшением симптоматики невротического происхождения (тревоги, страха). Противосудорожное действие реализуется путем усиления пресинаптического торможения. Подавляется распространение эпилептогенной активности, но не устраняет возбужденное состояние очага. Клоназепам эффективен при генерализованных и фокальных формах эпилепсии. Центральное миорелаксирующее действие обусловлено торможением полисинаптических спинальных афферентных тормозных путей (в меньшей степени и моносинаптических). Возможно и прямое торможение двигательных нервов и функции мышц.

Быстро и практически полностью всасывается при приеме внутрь. Биодоступность после перорального приема — 90%, после в/м введения — 93%. C max после приема внутрь достигается через 1–2 ч, у некоторых больных — через 4–8 ч; после в/м введения — через 3 ч. Оптимальный терапевтический эффект достигается при концентрации клоназепама в плазме крови 20–70 нг/мл (в среднем — около 55 нг/мл). Средний объем распределения — 3,2 л/кг массы тела. С белками плазмы крови связывается 85% клоназепама. Проникает через ГЭБ и плаценту, выводится с грудным молоком. Метаболизируется в печени путем окислительного гидроксилирования и восстановления 7-нитрогруппы с образованием 7-амино- и 7-ацетиламиносоединений, которые в дальнейшем могут подвергаться конъюгации. Основным метаболитом является 7-аминоклоназепам, который обладает лишь незначительной противосудорожной активностью. Выводится с мочой и калом практически полностью в виде свободных или конъюгированных метаболитов; <0,5% дозы — в неизмененном виде с мочой.