при остром приступе подагры и других острых воспалительных процессах в 1-й день назначают по 1 мг 3 раза в сутки, во 2–3-й день — по 1 мг утром и вечером; затем — по 1 мг/сут (вечером). При хронической подагре — по 1 таблетке вечером. Для предупреждения приступов подагры во время лечения урикозурическими средствами — 1 мг/сут вечером, применять в течение 3 мес. Максимальная суточная доза — 8 мг.