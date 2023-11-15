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Активные вещества — “К”КОЛХИЦИН* (COLCHICINUM*)

КОЛХИЦИН* (COLCHICINUM*) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Колхикум-Дисперт таблетки, покрытые оболочкой, 0,5 мг, блистер, № 20; Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Колхикум-Дисперт Таблетки, покрытые оболочкой, 0,5 мг, блистер, № 20 Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
В 675 аптеках
от 281,45 грн
Цены в аптеках
Колхицин Лирка таблетки, 1 мг, блистер, № 60; ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Колхицин Лирка Таблетки, 1 мг, блистер, № 60 ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
В 408 аптеках
от 518,39 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки.

колхицин оказывает выраженное противовоспалительное и обезболивающее действие, наиболее выраженное при остром приступе подагры. Уменьшает миграцию лейкоцитов в очаг воспаления и угнетает фагоцитоз микрокристаллов мочевой кислоты. Обладает антимитотическим эффектом, тормозит клеточное деление в стадии анафазы и метафазы.

подагра (купирование и предупреждение приступов); склеродермия (редко); некоторые формы флебита, воспалительные заболевания в стоматологии и оториноларингологии.

при остром приступе подагры и других острых воспалительных процессах в 1-й день назначают по 1 мг 3 раза в сутки, во 2–3-й день — по 1 мг утром и вечером; затем — по 1 мг/сут (вечером). При хронической подагре — по 1 таблетке вечером. Для предупреждения приступов подагры во время лечения урикозурическими средствами — 1 мг/сут вечером, применять в течение 3 мес. Максимальная суточная доза — 8 мг.

повышенная чувствительность к колхицину, период беременности, тяжелая почечная и печеночная недостаточность.

возможны тошнота, рвота, боль в области живота, диарея, нарушение функции почек, лейкопения; при длительном применении — агранулоцитоз, алопеция.

при лечении колхицином необходимо контролировать состав периферической крови. Следует соблюдать осторожность при назначении колхицина пациентам пожилого возраста, а также при заболеваниях почек, пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы.

можно назначать одновременно с аллопуринолом.