КОЛХИЦИН* (COLCHICINUM*) Действующее вещество
колхицин оказывает выраженное противовоспалительное и обезболивающее действие, наиболее выраженное при остром приступе подагры. Уменьшает миграцию лейкоцитов в очаг воспаления и угнетает фагоцитоз микрокристаллов мочевой кислоты. Обладает антимитотическим эффектом, тормозит клеточное деление в стадии анафазы и метафазы.
подагра (купирование и предупреждение приступов); склеродермия (редко); некоторые формы флебита, воспалительные заболевания в стоматологии и оториноларингологии.
при остром приступе подагры и других острых воспалительных процессах в 1-й день назначают по 1 мг 3 раза в сутки, во 2–3-й день — по 1 мг утром и вечером; затем — по 1 мг/сут (вечером). При хронической подагре — по 1 таблетке вечером. Для предупреждения приступов подагры во время лечения урикозурическими средствами — 1 мг/сут вечером, применять в течение 3 мес. Максимальная суточная доза — 8 мг.
повышенная чувствительность к колхицину, период беременности, тяжелая почечная и печеночная недостаточность.
возможны тошнота, рвота, боль в области живота, диарея, нарушение функции почек, лейкопения; при длительном применении — агранулоцитоз, алопеция.
при лечении колхицином необходимо контролировать состав периферической крови. Следует соблюдать осторожность при назначении колхицина пациентам пожилого возраста, а также при заболеваниях почек, пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы.
можно назначать одновременно с аллопуринолом.