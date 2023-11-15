ЖЕЛЧЬ МЕДИЦИНСКАЯ КОНСЕРВИРОВАННАЯ* (CHOLE MEDICATA CONSERVATA*) Действующее вещество
при местном применении обладает противовоспалительным, обезболивающим, рассасывающим и эмульгирующим эффектами. Нетоксична, однако может оказывать местно-раздражающее действие.
артроз, спондилоартроз, артрит, бурсит, тендовагинит, радикулит, пяточные остеофиты, ушибы, растяжения связок, мышц, подкожные гематомы, состояние после перелома костей без нарушения целости мягких тканей, фантомная боль после ампутации конечностей, рубцовые изменения кожи.
наружно, перед применением взбалтывают. Применяют в виде компрессов. Желчью пропитывают 2–6 слоев марли, накладывают на пораженный участок, накрывают тонким слоем ваты и вощеной бумаги, а потом фиксируют тонкой повязкой. При высыхании марлевую салфетку увлажняют водой комнатной температуры и вновь фиксируют повязкой. Продолжительность аппликации — 24 ч. Смену компрессов и фиксирующей повязки осуществляют ежедневно. В зависимости от характера и выраженности заболевания курс лечения составляет 6–30 дней. Повторные курсы — через 1–2 мес.
нарушение целости кожных покровов, лимфаденит, лимфангоит, гнойничковые заболевания кожи, воспаление кожи и подкожной жировой клетчатки в месте аппликации.
раздражение кожи в месте аппликации. При выраженном раздражении лечение прекращают.
в случае раздражения кожи желчью продолжительность аппликации можно сократить до 6–10 ч/сут. После снятия компресса пораженный участок промывают теплой водой и смазывают нейтральной мазью. При наложении компрессов недопустимо использовать клеенку, нейлон и другие синтетические материалы.