наружно, перед применением взбалтывают. Применяют в виде компрессов. Желчью пропитывают 2–6 слоев марли, накладывают на пораженный участок, накрывают тонким слоем ваты и вощеной бумаги, а потом фиксируют тонкой повязкой. При высыхании марлевую салфетку увлажняют водой комнатной температуры и вновь фиксируют повязкой. Продолжительность аппликации — 24 ч. Смену компрессов и фиксирующей повязки осуществляют ежедневно. В зависимости от характера и выраженности заболевания курс лечения составляет 6–30 дней. Повторные курсы — через 1–2 мес.