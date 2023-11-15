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Активные вещества — “Ж”ЖЕЛЧЬ МЕДИЦИНСКАЯ КОНСЕРВИРОВАННАЯ* (CHOLE MEDICATA CONSERVATA*)

ЖЕЛЧЬ МЕДИЦИНСКАЯ КОНСЕРВИРОВАННАЯ* (CHOLE MEDICATA CONSERVATA*) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Желчь медицинская консервированная раствор накожный, бутылка, 250 мл, № 1; Инфузия
Желчь медицинская консервированная Раствор накожный, бутылка, 250 мл, № 1 Инфузия
В 691 аптеке
от 138,91 грн
Цены в аптеках
Желчь медицинская консервированная раствор накожный, флакон, 200 мл, № 1; Инфузия
Желчь медицинская консервированная Раствор накожный, флакон, 200 мл, № 1 Инфузия
В 17 аптеках
от 144,01 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: жидкость, р-р накожный.

при местном применении обладает противовоспалительным, обезболивающим, рассасывающим и эмульгирующим эффектами. Нетоксична, однако может оказывать местно-раздражающее действие.

артроз, спондилоартроз, артрит, бурсит, тендовагинит, радикулит, пяточные остеофиты, ушибы, растяжения связок, мышц, подкожные гематомы, состояние после перелома костей без нарушения целости мягких тканей, фантомная боль после ампутации конечностей, рубцовые изменения кожи.

наружно, перед применением взбалтывают. Применяют в виде компрессов. Желчью пропитывают 2–6 слоев марли, накладывают на пораженный участок, накрывают тонким слоем ваты и вощеной бумаги, а потом фиксируют тонкой повязкой. При высыхании марлевую салфетку увлажняют водой комнатной температуры и вновь фиксируют повязкой. Продолжительность аппликации — 24 ч. Смену компрессов и фиксирующей повязки осуществляют ежедневно. В зависимости от характера и выраженности заболевания курс лечения составляет 6–30 дней. Повторные курсы — через 1–2 мес.

нарушение целости кожных покровов, лимфаденит, лимфангоит, гнойничковые заболевания кожи, воспаление кожи и подкожной жировой клетчатки в месте аппликации.

раздражение кожи в месте аппликации. При выраженном раздражении лечение прекращают.

в случае раздражения кожи желчью продолжительность аппликации можно сократить до 6–10 ч/сут. После снятия компресса пораженный участок промывают теплой водой и смазывают нейтральной мазью. При наложении компрессов недопустимо использовать клеенку, нейлон и другие синтетические материалы.