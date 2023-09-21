ХЛОРАМБУЦИЛ (CHLORAMBUCILUM)

внутрь; дозу устанавливают индивидуально. Обычно хлорамбуцил применяют в сочетании с другими антибластомными средствами.

Взрослым при лимфогранулематозе в качестве монотерапии назначают в дозе 0,2 мг/ кг/ сут в течение 4–8 нед; при неходжкинских лимфомах — 0,1–0,2 мг/кг/сут, поддерживающую терапию проводят прерывистыми курсами, назначая хлорамбуцил в сниженной суточной дозе. Хлорамбуцил показан для лечения больных с запущенной диффузной лимфоцитарной лимфомой, а также пациентов с рецидивами заболевания после проведенной радиотерапии. При лечении больных с неходжкинской лимфомой эффективность монотерапии хлорамбуцилом и полихимиотерапии приблизительно одинакова.

При хроническом лимфолейкозе лечение хлорамбуцилом обычно начинают с дозы 0,15 мг/кг/сут и продолжают до тех пор, пока количество лейкоцитов не снизится до 10 000 в 1 мм3. Через 4 нед после окончания первого курса лечения можно провести повторный курс в дозе 0,1 мг/кг/сут. У некоторых больных после 2 лет лечения количество лейкоцитов уменьшается до нормального уровня, не пальпируются селезенка и лимфатические узлы, а количество лимфоцитов в костном мозгу уменьшается до 20%. Ежедневный прием хлоамбуцила не имеет терапевтических преимуществ перед лечением прерывистыми курсами с назначением в высоких дозах; частота возникновения побочных эффектов при обеих методиках примерно одинакова.

Хлорамбуцил является препаратом выбора при макроглобулинемии Вальденстрема. Рекомендуемые начальные дозы составляют 6–12 мг/сут до появления лейкопении, затем лечение продолжают в течение длительного времени в поддерживающей дозе 2–8 мг/ сут.

При монохимиотерапии карциномы яичников хлорамбуцил обычно назначают в дозе 0,3 мг/ кг/ сут в течение 4–6 нед до появления лейкопении. Для поддержания количества лейкоцитов на уровне ≤4000 в 1 мм3 назначают в дозе 0,2 мг/кг/сут. Обычно проводят курсы поддерживающей терапии продолжительностью 2–4 нед с интервалом 2–6 нед.

При неоперабельном раке молочной железы хлорамбуцил в качестве монотерапии назначают в дозе 0,2 мг/кг/сут в течение 6 нед. Можно назначать с преднизолоном в дозах 14–20 мг/ сут независимо от массы тела на протяжении 4–6 нед пациентам без выраженной миелосупрессии. Хлорамбуцил можно также назначать в комбинации с метотрексатом, флуороурацилом и преднизолоном в дозе 5–7,5 мг/м2/сут.

Схемы дозирования при болезни Ходжкина и неходжкинских лимфомах у детей аналогичны схемам лечения у взрослых.