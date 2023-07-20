ХЛОРХИНАЛЬДОЛ (CHLORQUINALDOLUM)

для лечения больных дерматологического профиля применяют в форме 0,5% мази, которую тонким слоем наносят на поврежденные участки кожи 2 или несколько раз в сутки или тонким слоем, или на марлевую повязку с последующей аппликацией на очаг поражения 1–2 раза в сутки до получения отрицательных результатов микробиологических исследований. При распространенных (обширных) формах дерматомикозов, в частности рубромикоза, мазь можно применять в комплексной терапии сочетанно с пероральным приемом гризеофульвина или других противогрибковых препаратов системного действия в течение 2–3 нед. При грибковых инфекциях ногтей перед применением 0,5% мази ногтевые пластины отслаивают.

При применении в хирургии и комбустиологии после стандартной обработки ран и ожогов мазь наносят непосредственно на раневую поверхность, после чего накладывают стерильную марлевую повязку или наносят мазь на перевязочный материал, а затем на рану.

При лечении инфицированных ран и ожогов в 1-й фазе раневого процесса мазь применяют 1 раз в сутки, во 2-й фазе — 1 раз в 1–3 дня в зависимости от состояния раны. Дозу устанавливают в зависимости от площади раневой поверхности и степени гнойной экссудации. Продолжительность лечения зависит от динамики очищения и заживления ран.

Вагинальные суппозитории вводят в дозе 150 мг 1 раз в сутки в течение 20 дней или по 150 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней. Лечение начинают в начале менструального цикла; в период менопаузы лечение начинают в любое время.

Таблетки для сосания применяют по 1 таблетке каждые 3–4 ч. Продолжительность лечения — до 5 дней.