ХЛОРХИНАЛЬДОЛ (CHLORQUINALDOLUM) Действующее вещество
хлорхинальдол — синтетическое антибактериальное средство группы производных хинолина, оказывающее бактерицидное действие в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Corynebacterium diphtheriae, Salmonella spp., Shigella spp., Escherichia coli), а также некоторых простейших (Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis, Lamblia intestinalis). Действует также на аскомицеты рода Aspergillus и рода Penicillium, дрожжевые и дрожжеподобные (Candida albicans) грибы, дерматофиты (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis и др.).
применяют местно:
- в дерматологии — для лечения пиодермий (стрепто- и стафилодермий), кандидамикозов кожи и слизистых оболочек, микозов стоп и крупных кожных складок, в том числе дисгидротических форм и форм, осложненных пиодермией, дерматомикоза гладкой кожи, онихомикоза и кератомикоза, в том числе отрубевидного лишая;
- в хирургии — в 1-й фазе раневого процесса для лечения инфицированных ран мягких тканей после радикальной хирургической обработки гнойных очагов, а также во 2-й фазе раневого процесса для профилактики реинфицирования гранулирующих ран;
- в комбустиологии — для профилактики нагноения ожоговых ран и лечения инфицированных ожогов II–IIIА степени:
- при смешанных бактериальных и грибковых инфекциях, особенно в начальный период лечения до идентификации возбудителей заболевания;
- в гинекологии — при инфекционно-воспалительных заболеваниях влагалища, вызванных бактериями, трихомонадами или грибами;
- при стоматите, глоссите, гингивите, молочнице, микозе ротовой части глотки, обусловленной антибиотикотерапией.
для лечения больных дерматологического профиля применяют в форме 0,5% мази, которую тонким слоем наносят на поврежденные участки кожи 2 или несколько раз в сутки или тонким слоем, или на марлевую повязку с последующей аппликацией на очаг поражения 1–2 раза в сутки до получения отрицательных результатов микробиологических исследований. При распространенных (обширных) формах дерматомикозов, в частности рубромикоза, мазь можно применять в комплексной терапии сочетанно с пероральным приемом гризеофульвина или других противогрибковых препаратов системного действия в течение 2–3 нед. При грибковых инфекциях ногтей перед применением 0,5% мази ногтевые пластины отслаивают.
При применении в хирургии и комбустиологии после стандартной обработки ран и ожогов мазь наносят непосредственно на раневую поверхность, после чего накладывают стерильную марлевую повязку или наносят мазь на перевязочный материал, а затем на рану.
При лечении инфицированных ран и ожогов в 1-й фазе раневого процесса мазь применяют 1 раз в сутки, во 2-й фазе — 1 раз в 1–3 дня в зависимости от состояния раны. Дозу устанавливают в зависимости от площади раневой поверхности и степени гнойной экссудации. Продолжительность лечения зависит от динамики очищения и заживления ран.
Вагинальные суппозитории вводят в дозе 150 мг 1 раз в сутки в течение 20 дней или по 150 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней. Лечение начинают в начале менструального цикла; в период менопаузы лечение начинают в любое время.
Таблетки для сосания применяют по 1 таблетке каждые 3–4 ч. Продолжительность лечения — до 5 дней.
повышенная чувствительность к хлорхинальдолу.
зуд и жжение в месте применения, кожная сыпь.
соединения металлов и йода ослабляют действие хлорхинальдола.