фармакодинамика. Циклопирокс (6-циклогексил-1-гидрокси-4-метил-2(1H)-пиридинон) представляет собой белый или светло-желтый порошок с температурой плавления 128–130°C, плохо растворимый в воде, но хорошо растворимый в метаноле, этаноле. и диметилсульфоксиде. Это синтетическое производное гидроксипиридона является одобренным FDA противогрибковым средством широкого спектра действия (дерматофиты, например Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton floccosum, дрожжи, например Candida spp., Malassezia furfur, Cryptococcus neoformans, Saccharomyces cerevisiae, плесневые грибы, например Aspergillus spp., Fusarium solani, диморфные грибы, эумицеты и актиномицеты), которое выявляет также противовоспалительную и антибактериальную активность. Циклопирокс обладает фунгицидной и фунгистатической активностью в зависимости от концентрации и длительности контакта с целевыми микроорганизмами, а также спороцидной активностью. Значения МИК циклопирокса in vitro для большинства дерматофитов, дрожжей и плесневых грибов находятся в диапазоне 0,9–3,9 мкг/мл.

Несмотря на длительную историю применения, стойкости к циклопироксу у грибов обнаружено не было. Субингибирующие концентрации циклопирокса не индуцировали резистентность Candida albicans даже после 6 мес. культивирование.

Механизм действия циклопирокса отличается от такового аллиламинов и азолов. Циклопирокс обладает свойством хелатировать поливалентные катионы металлов, например Fe3+ и Al3+, вызывая угнетение активности металлозависимых ферментов, таких как цитохромы, каталазы и пероксидазы. Такое ингибирование снижает клеточную активность (процессы митохондриального транспорта электронов, продукцию энергии, поступление питательных веществ в клетку), изменяет проницаемость мембран микроорганизмов, нарушает репарацию ДНК и сигналы клеточного деления, дезорганизует митотические веретена грибов и снижает секрецию аспартилпротеиназ и факторов вирулентности, необходимых для инфекции Candida albicans. При более высоких концентрациях нарушается целостность клеточной мембраны восприимчивых микроорганизмов с последующим выходом ионов калия.

Циклопирокс также оказывает антибактериальное действие в отношении различных грамотрицательных (например, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae) и грамположительных (Staphylococcus aureus, β-гемолитический стрептокок группы А, Micrococcus luteus и Micrococcus sedentarius, Corynebacterium minutissimum, Brevibacterium spp., Corynebacterium spp.) патогенных бактерий с МИК 0,06–2,0 мкг/мл. Его антибактериальная активность имеет более широкий спектр, чем у других противогрибковых средств. Циклопирокс блокирует рост Acinetobacter baumannii, Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae независимо от их устойчивости к антибиотикам. Проявляет синергическую активность с полимиксином B против грамотрицательных бактерий.

Также циклопирокс оказывает мягкое противовоспалительное действие на полиморфноядерные клетки человека, где ингибирует каскад арахидоновой кислоты и соответственно синтез простагландинов и лейкотриенов.

Накопленные данные указывают на то, что циклопирокс может обладать терапевтическими свойствами в отношении других заболеваний, включая рак, сахарный диабет и сердечно-сосудистую патологию.

Противораковая активность циклопирокса связана с его ингибированием пролиферации клеток, индуцированием апоптоза, угнетением миграции и инвазии клеток и ингибированием ангиогенеза и лимфангиогенеза.

Результаты исследований на животных моделях показывают, что лечение циклопироксом значительно снижает выраженность фиброза вследствие инфаркта миокарда и улучшает сердечную функцию.

В терапии врожденной эритропоэтической порфирии циклопирокс действует как фармакологический шаперон, нацеленный на уропорфириноген III синтазу. Циклопирокс способствует существенному снижению уровней токсических порфиринов в печени, эритроцитах и моче. Косвенным показателем положительного действия циклопирокса при указанном заболевании является уменьшение размеров селезенки. FDA и EMA в 2018 г. предоставили циклопироксу статус орфанного препарата в лечении врожденной эритропоэтической порфирии.

Циклопирокс проявляет антиостеокластогенную активность как in vitro, так и in vivo и является новым соединением-кандидатом для защиты от остеопороза и других заболеваний костей, связанных с остеокластами.

Фармакологический и токсикологический профили указывают на то, что циклопирокс является эффективным и безопасным противогрибковым средством.

Фармакокинетика. Системное введение циклопирокса ограничено из-за его плохой пероральной или интравагинальной биодоступности, желудочно-кишечной токсичности и плохой растворимости в воде, что снижает возможности его инъекционного применения.

Циклопирокс доступен в двух различных составах: на основе водонерастворимых полимеров или водорастворимого гидроксипропилхитозана, оказывающего повышенную эффективность в лечении онихомикоза.