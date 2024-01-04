КОДЕИН (CODEINUM) Действующее вещество
Механизм действия. Кодеин — это алкалоид из группы фенантренов, который раньше производили из опийного мака. В зависимости от дозы он оказывает центрально-депрессивное, анальгезирующее, противотревожное, седативное и иногда эйфорическое действие. Как и все опиаты, действующее вещество связывается с супраспинальными опиоидными рецепторами и таким образом подавляет кашлевой центр в стволе головного мозга. Использование кодеина вызывает немало споров — в некоторых научных публикациях его противокашлевый эффект даже ставится под сомнение. По сравнению с другими опиоидами, сродство кодеина к опиатным рецепторам невелико. Частично его эффективность может быть обусловлена метаболитом кодеина — морфином.
Фармакокинетика. Кодеин быстро всасывается после перорального приема. Cmax в плазме крови достигается примерно через 1 ч. Активное вещество метаболизируется в печени и частично распадается до морфина. Около 90% выводится почками в виде метаболитов; около 10% всосавшегося кодеина проходит через почки в неизмененном виде. Т½ у взрослых занимает от 3 до 5 ч после приема, у пожилых людей — дольше. Кодеин не так хорошо действует примерно у 7% населения; они считаются медленными метаболизаторами. Почти столько же людей метаболизируют активное вещество очень быстро — им прием кодеина противопоказан.
Кодеин, как обезболивающее и противокашлевое средство, помогает справиться с болью и непродуктивным сухим кашлем. Кодеин также можно сочетать с парацетамолом для снятия боли. Он используется как эйфорический и депрессивный препарат.
Кодеин выпускается в различных лекарственных формах: в виде таблеток, капсул, пастилок, шипучих таблеток, капель, сиропа или суппозиториев. В зависимости от показаний и лекарственной формы рекомендуются различные дозировки — в случае раздражающего кашля дозу следует корректировать в зависимости от частоты и интенсивности кашля. Кодеин следует принимать вечером перед сном, чтобы уменьшить кашель в течение ночи и обеспечить спокойный сон. Рекомендуемая доза составляет 15–44 мг кодеина каждые 6–8 ч, в некоторых случаях до 100 мг. Важно, чтобы кодеин принимался только в минимальной эффективной дозе и в течение как можно более короткого времени. Не следует превышать максимальную суточную дозу в 200 мг. Подростки в возрасте от 12 до 18 лет могут принимать кодеин только в том случае, если у них не нарушена функция дыхания. Детям до 12 лет кодеин противопоказан.
– Повышенная чувствительность к действующему веществу или одному из компонентов препарата;
– дыхательная недостаточность;
– острая дыхательная недостаточность;
– пневмония;
– острый приступ БА;
– кома;
– дети до 12 лет;
– приближающиеся роды;
– предстоящие преждевременные роды;
– потеря сознания;
– пациенты с фенотипом CYP 2D6 (сверхбыстрые метаболизаторы).
Как и другие лекарственные средства, препараты, содержащие кодеин, могут оказывать побочные эффекты. Наиболее важные из них это угнетающие действие на ЦНС: препараты, относящиеся к классу опиоидов, могут вызывать повышенную утомляемость и сонливость. Может возникнуть тошнота, особенно в начале лечения. Однократные дозы более 60 мг могут повышать тонус гладкой мускулатуры. У чувствительных пациентов может нарушиться зрительно-моторная координация и зрительная работоспособность. Если нарушена функция органов дыхания, то при приеме кодеина может развиться отек легких. Во время терапии, кодеин может вызывать эйфорию.
Побочные эффекты перечислены ниже в порядке убывания их частоты.
Очень часто:
– тошнота вплоть до рвоты (особенно в начале терапии);
– запор;
Часто:
– легкая головная боль;
– легкая сонливость;
Нечасто:
– нарушения сна;
– одышка;
– сухость во рту;
– зуд;
– уртикарная экзантема;
Редко:
– тяжелые аллергические реакции, включая синдром Стивенса-Джонсона;
С неизвестной частотой:
– перепады настроения;
– гипотония;
– угнетение дыхания;
– панкреатит;
– сыпь.
Беременность. В первые 3 мес беременности применение кодеина может привести к порокам развития, в том числе дыхательных путей плода. Поэтому во время беременности, особенно в первом триместре, кодеин следует принимать только после тщательного анализа соотношения риска и пользы и строго по показаниям. Помимо прочего, важно помнить, что у плода может развиться зависимость от опиоидов. Если роды уже приближаются или существует риск преждевременных родов, применение кодеина противопоказано, поскольку активное вещество может привести к угнетению дыхания у новорожденного после прохождения через плацентарный барьер.
Грудное вскармливание. Кодеин нельзя принимать во время грудного вскармливания, так как существует риск попадания более высоких концентраций активного вещества в грудное молоко, особенно у людей с быстрым метаболизмом. В худшем случае это может привести к летальному исходу для младенца.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Поскольку кодеин оказывает депрессивное действие, то после его приема может ухудшиться скорость реакции. Поэтому во время лечения кодеином не рекомендуется управлять транспортными средствами или работать с механизмами.
Важно, чтобы кодеин не сочетался с другими центрально-депрессивными средствами (транквилизаторами, антидепрессантами, нейролептиками, снотворными, алкоголем) — в противном случае эффект усиливается. Также не следует одновременно принимать ингибиторы МАО и отхаркивающие средства. Действие обезболивающих усиливается при дополнительном приеме кодеина. Следующие вещества взаимодействуют с кодеином:
– седативные средства;
– гипнотики;
– психотропные препараты;
– антигистаминные препараты;
– антигипертензивные средства;
– ингибиторы МАО;
– трициклические антидепрессанты;
– опипрамол;
– анальгетики;
– бупренорфин;
– пентакозин;
– циметидин;
Важно: При приеме кодеина следует избегать употребления алкоголя.
В случае передозировки кодеином может потребоваться ИВЛ. За жизненно важными показателями следует следить в течение 24 ч, может потребоваться интенсивная терапия. Помочь может введение антагониста опиатов, например, налоксона, который следует вводить в больших дозах и многократно.