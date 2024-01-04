Беременность . В первые 3 мес беременности применение кодеина может привести к порокам развития, в том числе дыхательных путей плода. Поэтому во время беременности, особенно в первом триместре, кодеин следует принимать только после тщательного анализа соотношения риска и пользы и строго по показаниям. Помимо прочего, важно помнить, что у плода может развиться зависимость от опиоидов. Если роды уже приближаются или существует риск преждевременных родов, применение кодеина противопоказано, поскольку активное вещество может привести к угнетению дыхания у новорожденного после прохождения через плацентарный барьер.

Грудное вскармливание . Кодеин нельзя принимать во время грудного вскармливания, так как существует риск попадания более высоких концентраций активного вещества в грудное молоко, особенно у людей с быстрым метаболизмом. В худшем случае это может привести к летальному исходу для младенца.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Поскольку кодеин оказывает депрессивное действие, то после его приема может ухудшиться скорость реакции. Поэтому во время лечения кодеином не рекомендуется управлять транспортными средствами или работать с механизмами.