с осторожностью следует применять апрепитант у пациентов, одновременно получающих лекарственные средства, которые метаболизируются главным образом при участии изофермента CYP 3A4 (в том числе некоторые химиотерапевтические препараты), так как ингибирование CYP 3A4 апрепитантом может привести к повышению их концентрации в плазме крови. Одновременное назначение апрепитанта с варфарином может привести к клинически значимому снижению показателя международного нормализованного отношения (INR). У пациентов, получающих длительную терапию варфарином, следует регулярно контролировать значение INR в течение 2 нед при каждом цикле химиотерапии и особенно через 7–10 дней после начала приема апрепитанта по 3-дневной схеме.

Эффективность гормональных контрацептивов может снизиться во время и в течение 28 дней после лечения апрепитантом. Во время лечения апрепитантом и в течение 1 мес после приема последней дозы апрепитанта следует использовать альтернативные методы контрацепции.

Апрепитант не следует применять одновременно с пимозидом, терфенадином, астемизолом и цизапридом. Ингибирование CYP 3A4 под влиянием апрепитанта может привести к повышению их концентрации в плазме крови и потенциально серьезным и опасным для жизни реакциям. Апрепитант индуцирует метаболизм варфарина и тольбутамида. Одновременное назначение апрепитанта с этими или другими средствами, которые метаболизируются CYP 2C9 (например с фенитоином), может привести к снижению их концентрации в плазме крови.

Апрепитант не вызывает клинически значимых изменений фармакокинетики антагонистов серотониновых 5HT 3 -рецепторов — ондансетрона и гранисетрона.

При одновременном приеме апрепитанта и ГКС отмечено увеличение AUC для дексаметазона (при приеме внутрь) в 2,2 раза, для метилпреднизолона, вводимого в/в, — в 1,3 раза и метилпреднизолона, принимаемого внутрь, — в 2,5 раза. В связи с этим для достижения необходимого эффекта стандартную дозу дексаметазона при его приеме внутрь в комбинации с апрепитантом снижают на 50%, метилпреднизолона при в/в введении — приблизительно на 25%, при назначении внутрь — на 50%. При применении апрепитанта с химиотерапевтическими средствами, метаболизм которых главным образом или частично происходит при участии CYP 3A4 (этопозид, винорелбин, доцетаксел и паклитаксел), их дозы можно не корригировать.

При одновременном пероральном приеме мидазолама и апрепитанта отмечено увеличение AUC мидазолама. Возможное повышение концентрации в плазме крови мидазолама или других бензодиазепинов, метаболизм которых осуществляется при участии CYP 3A4 (алпразолам, триазолам), следует принимать во внимание при одновременном их назначении с апрепитантом. Одновременный прием апрепитанта с препаратами, которые ингибируют активность CYP 3A4, может привести к повышению концентрации апрепитанта в плазме крови. Следовательно, необходимо с осторожностью назначать апрепитант в комбинации с сильными ингибиторами CYP 3A4 (например с кетоконазолом). Однако одновременный прием апрепитанта с умеренными ингибиторами CYP 3A4 (например с дилтиаземом) не вызывает клинически значимых изменений концентрации апрепитанта в плазме крови. Одновременный прием апрепитанта со средствами, которые являются сильными индукторами CYP 3A4 (например с рифампицином), может привести к снижению концентрации апрепитанта в плазме крови и таким образом к снижению эффективности апрепитанта.