фармакодинамика. Алпелисиб является a-специфическим ингибитором фосфатидилинозитол-3-киназы класса I (PI3Ka). Активирующие мутации в гене, кодирующем каталитическую а-субъединицу PI3K (PI3KCA), приводят к активации PI3Ka и АКТ-зависимой передачи сигнала, трансформации клеток и развитию опухолей, что определено по данным in vitro и in vivo моделей. В клеточных линиях рака молочной железы алпелисиб ингибировал фосфорилирование нисходящих мишеней Р13К, в том числе АКТ, и демонстрировал активность в клеточных линиях, несущих мутацию PI3KCA.

In vivo алпелисиб ингибировал PI3K/АКТ-зависимую передачу сигнала и уменьшал рост опухоли у животных с ксенотрансплантатами опухолей, включая модели рака молочной железы. Было продемонстрировано, что ингибирование PI3K алпелисибом усиливает транскрипцию эстрогенового рецептора (ER) в клетках рака молочной железы. В исследованиях на животных с ксенотрансплантатами опухолей, состоящих из клеток ER-положительного рака молочной железы, несущих мутацию PI3KCA, продемонстрировано, что комбинация алпелисиба и фулвестранта оказывает более выраженное противоопухолевое действие по сравнению с каждым препаратом в отдельности. Сигнальный путь PI3K/АКТ отвечает за гомеостаз глюкозы, и гипергликемия является ожидаемой побочной реакцией ингибирования PI3K.

Фармакокинетика алпелисиба изучалась у пациентов, получавших препарат перорально в дозах 30–450 мг/сут. Здоровые добровольцы получали препарат перорально в однократной дозе 300 мг. Фармакокинетика была сопоставима у пациентов онкологического профиля и здоровых добровольцев.

После перорального применения алпеллисиба медиана времени до достижения C max равнялась 2–4 ч, независимо от дозы, времени или режима терапии. Биодоступность — очень высокая (>99%) после еды, но ниже в состоянии натощак (~68,7% для дозы 300 мг). У большинства пациентов можно ожидать достижения равновесного уровня алпелисиба в плазме крови при ежедневном приёме на 3-й день после начала лечения.

Алпелисиб демонстрирует низкий клиренс 9,2 л/ч. Т ½ в равновесном состоянии составлял от 8 до 9 ч при приеме дозы 300 мг 1 раз в сутки. После перорального введения, алпелисиб и его метаболиты выводятся с калом (81,0%), главным образом благодаря гепатобилиарной и кишечной секреции алпелисиба или путем метаболического превращения в BZG791. Экскреция с мочой незначительна (13,5%). После однократного перорального введения [14С]-алпелисиба, 94,5% от общей введенной радиоактивной дозы выводится в течение 8 дней. Установлено, что фармакокинетика линейна по отношению к дозе и времени при приеме 30–450 мг после еды. При многократном введении AUC в равновесном состоянии лишь несколько превышает экспозицию при однократном введении.