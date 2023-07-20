Активные вещества — “А”АРГИНИНА АСПАРТАТ* (ARGININUM ASPARTATUM*) АРГИНИНА АСПАРТАТ* (ARGININUM ASPARTATUM*) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 6 препаратов Плитка Список Тивортин® аспартат Раствор оральный, 200 мг/мл, флакон, 200 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Юрия-Фарм В 1064 аптеках от 346,82 грн Цены в аптеках Тивортин® аспартат Раствор оральный, 200 мг/мл, флакон, 100 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Юрия-Фарм В 1033 аптеках от 248,40 грн Цены в аптеках Саргин Раствор оральный, 200 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак В 610 аптеках от 250,20 грн Цены в аптеках Тивомакс® А Раствор оральный, 200 мг/мл, флакон с мерной ложкой, 200 мл, № 1 Дарница В 509 аптеках от 415,20 грн Цены в аптеках Саргин Раствор оральный, 200 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1 Фармак В 411 аптеке от 467,10 грн Цены в аптеках Тивомакс® А Раствор оральный, 200 мг/мл, флакон с мерной ложкой, 100 мл, № 1 Дарница В 312 аптеках от 256,00 грн Цены в аптеках Препараты, содержащие АРГИНИНА АСПАРТАТ*