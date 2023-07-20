Все аптеки Украины
Активные вещества — “А”АРГИНИНА АСПАРТАТ* (ARGININUM ASPARTATUM*)

АРГИНИНА АСПАРТАТ* (ARGININUM ASPARTATUM*) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 6 препаратов
Тивортин® аспартат раствор оральный, 200 мг/мл, флакон, 200 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Юрия-Фарм
Тивортин® аспартат Раствор оральный, 200 мг/мл, флакон, 200 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Юрия-Фарм
В 1064 аптеках
от 346,82 грн
Цены в аптеках
Тивортин® аспартат раствор оральный, 200 мг/мл, флакон, 100 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Юрия-Фарм
Тивортин® аспартат Раствор оральный, 200 мг/мл, флакон, 100 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Юрия-Фарм
В 1033 аптеках
от 248,40 грн
Цены в аптеках
Саргин раствор оральный, 200 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Саргин Раствор оральный, 200 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
В 610 аптеках
от 250,20 грн
Цены в аптеках
Тивомакс® А раствор оральный, 200 мг/мл, флакон с мерной ложкой, 200 мл, № 1; Дарница
Тивомакс® А Раствор оральный, 200 мг/мл, флакон с мерной ложкой, 200 мл, № 1 Дарница
В 509 аптеках
от 415,20 грн
Цены в аптеках
Саргин раствор оральный, 200 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1; Фармак
Саргин Раствор оральный, 200 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1 Фармак
В 411 аптеке
от 467,10 грн
Цены в аптеках
Тивомакс® А раствор оральный, 200 мг/мл, флакон с мерной ложкой, 100 мл, № 1; Дарница
Тивомакс® А Раствор оральный, 200 мг/мл, флакон с мерной ложкой, 100 мл, № 1 Дарница
В 312 аптеках
от 256,00 грн
Цены в аптеках