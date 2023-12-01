ГОПАНТЕНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM HOPANTENICUM)

внутрь, через 15–30 мин после еды. Разовая доза для взрослых и детей в возрасте от 12 лет — 0,25–1 г, для детей в возрасте 3–12 лет — 0,25–0,5 г; суточная доза для взрослых и детей в возрасте от 12 лет — 1,5–3 г, для детей в возрасте 3–12 лет — 0,75–3 г. Продолжительность курса лечения — 1–4 мес, в отдельных случаях — до 6 мес. Через 3–6 мес возможно проведение повторного курса лечения. При последствиях нейроинфекций и черепно-мозговых травм: детям в возрасте от 3 лет и взрослым — по 250 мг 3–4 раза в сутки. При цереброваскулярной недостаточности: взрослым — по 250 мг 3–4 раза в сутки. Для лечения экстрапирамидных нарушений, вызванных применением нейролептиков: детям в возрасте от 12 лет и взрослым — по 500 мг–1 г 3 раза в сутки, детям в возрасте 3–12 лет — по 250–500 мг 3–4 раза в сутки. Курс лечения — 1–3 мес. При эпилепсии в комбинации с противосудорожными средствами: детям в возрасте 3–12 лет 250–500 мг 3–4 раза в сутки, детям в возрасте от 12 лет и взрослым — по 500 мг—1 г 3–4 раза в сутки, ежедневно, в течение длительного времени (до 6 мес). При психоэмоциональных перегрузках, снижении умственной и физической активности: детям в возрасте от 3 лет и взрослым — по 250 мг 3 раза в сутки. При расстройствах мочеиспускания: детям в возрасте от 12 лет и взрослым – по 500 мг–1 г 2–3 раза в сутки, детям в возрасте 3–12 лет — по 250–500 мг (суточная доза — 25–50 мг/кг массы тела) 2–3 раза в сутки. Курс лечения — 1–3 мес. Детям в возрасте 3–12 лет при перинатальной энцефалопатии, умственной отсталости, с задержкой развития, церебральным параличом — по 500 мг 4–6 раз в сутки в течение 3 мес, при задержке речевого развития — по 500 мг 3–4 раза в сутки в течение 2–3 мес. При тиках, заикании, неврозоподобных состояниях препарат назначают детям в возрасте 3–12 лет по 250–500 мг 3–6 раз в сутки в течение 1–4 мес, детям в возрасте от 12 лет и взрослым — 1,5–3 г в сут в течение 1–5 мес.