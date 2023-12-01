ГОПАНТЕНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM HOPANTENICUM) Действующее вещество
гопантеновая кислота — ноотропное средство, сочетает стимулирующую активность в отношении различных проявлений церебральной недостаточности экзогенно-органического генеза с противоэпилептическими свойствами. Снижает моторную возбудимость с одновременной нормализацией поведения, повышением работоспособности и активизацией умственной деятельности.
После приема внутрь быстро всасывается в пищеварительном тракте. Cmax в плазме крови отмечается через 1 ч. Наивысшие концентрации создаются в печени, почках, в стенке желудка и коже. Проникает через ГЭБ. Выводится в течение 48 ч в неизмененном виде.
когнитивные нарушения при органических поражениях головного мозга (в том числе последствия нейроинфекции и черепно-мозговых травм), цереброваскулярная недостаточность, вызванная атеросклеротическими изменениями сосудов головного мозга, экстрапирамидные нарушения (миоклонус-эпилепсия, хорея Гентингтона, гепатолентикулярная дегенерация, болезнь Паркинсона); эпилепсия с замедлением психических процессов, в комплексной терапии с противосудорожными лекарственными средствами, психоэмоциональные перегрузки, снижение умственной и физической работоспособности (для повышения концентрации внимания и запоминания), нейрогенные нарушения мочеиспускания: энурез, поллакиурия, императивные позывы, императивное недержание мочи; детям в возрасте от 3 лет с перинатальной энцефалопатией, умственной отсталостью различной степени выраженности, с задержкой развития (психического, речевого, моторного или их сочетания), с различными формами детского церебрального паралича, при синдроме гиперактивности с дефицитом внимания, тиках, при заикании (преимущественно клонической формы), неврозоподобные состояния.
внутрь, через 15–30 мин после еды. Разовая доза для взрослых и детей в возрасте от 12 лет — 0,25–1 г, для детей в возрасте 3–12 лет — 0,25–0,5 г; суточная доза для взрослых и детей в возрасте от 12 лет — 1,5–3 г, для детей в возрасте 3–12 лет — 0,75–3 г. Продолжительность курса лечения — 1–4 мес, в отдельных случаях — до 6 мес. Через 3–6 мес возможно проведение повторного курса лечения. При последствиях нейроинфекций и черепно-мозговых травм: детям в возрасте от 3 лет и взрослым — по 250 мг 3–4 раза в сутки. При цереброваскулярной недостаточности: взрослым — по 250 мг 3–4 раза в сутки. Для лечения экстрапирамидных нарушений, вызванных применением нейролептиков: детям в возрасте от 12 лет и взрослым — по 500 мг–1 г 3 раза в сутки, детям в возрасте 3–12 лет — по 250–500 мг 3–4 раза в сутки. Курс лечения — 1–3 мес. При эпилепсии в комбинации с противосудорожными средствами: детям в возрасте 3–12 лет 250–500 мг 3–4 раза в сутки, детям в возрасте от 12 лет и взрослым — по 500 мг—1 г 3–4 раза в сутки, ежедневно, в течение длительного времени (до 6 мес). При психоэмоциональных перегрузках, снижении умственной и физической активности: детям в возрасте от 3 лет и взрослым — по 250 мг 3 раза в сутки. При расстройствах мочеиспускания: детям в возрасте от 12 лет и взрослым – по 500 мг–1 г 2–3 раза в сутки, детям в возрасте 3–12 лет — по 250–500 мг (суточная доза — 25–50 мг/кг массы тела) 2–3 раза в сутки. Курс лечения — 1–3 мес. Детям в возрасте 3–12 лет при перинатальной энцефалопатии, умственной отсталости, с задержкой развития, церебральным параличом — по 500 мг 4–6 раз в сутки в течение 3 мес, при задержке речевого развития — по 500 мг 3–4 раза в сутки в течение 2–3 мес. При тиках, заикании, неврозоподобных состояниях препарат назначают детям в возрасте 3–12 лет по 250–500 мг 3–6 раз в сутки в течение 1–4 мес, детям в возрасте от 12 лет и взрослым — 1,5–3 г в сут в течение 1–5 мес.
повышенная чувствительность к гопантеновой кислоте, тяжелые заболевания почек.
аллергические реакции (ринит, конъюнктивит, кожная сыпь, зуд, гиперемия кожи).
пролонгирует действие барбитуратов, усиливает действие противосудорожных препаратов и местных анестетиков. Не рекомендуется применение с другими ноотропами.
усиление побочных реакций. Лечение: активированный уголь, промывание желудка, симптоматическая терапия.