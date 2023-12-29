ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM ZOLEDRONICUM)

лечение при постменопаузальном остеопорозе, остеопорозе у мужчин, лечение и профилактика глюкокортикоид-индуцированного остеопороза, профилактика повторных переломов после переломов бедра: рекомендуемая доза — 1 в/в инфузия 5 мг золедроновой кислоты в год.

Лечение болезни Педжета: рекомендуемая доза — 1 в/в инфузия 5 мг золедроновой кислоты однократно. Препарат назначают только врачи с опытом лечения пациентов с болезнью Педжета. Данных о повторной терапии препаратом нет. После однократного лечения при болезни Педжета золедроновой кислотой отмечают длительный период ремиссии. Однако повторное лечение золедроновой кислотой можно назначать пациентам с рецидивом заболевания, вызванным повышением уровня ЩФ в плазме крови, лицам, у которых не достигнута нормализация уровня ЩФ в плазме крови, или пациентам с симптомами, сохраняющимися в течение 12 мес от начала лечения.

Золедроновая кислота (5 мг на 100 мл готового р-ра для инфузии) вводится в/в через систему, настроенную на стабильную скорость инфузии. Время инфузии должно составлять не менее 15 мин. Инфузию золедроновой кислоты проводят при условии адекватной гидратации пациента. Это особенно важно для лиц пожилого возраста и пациентов, применяющих диуретики.

При остеопорозе у женщин и мужчин, при глюкокортикоид-индуцированном остеопорозе необходимо назначить дополнительно кальций и витамин D, если диета не компенсирует их необходимого количества.

Пациентам с болезнью Педжета необходимо обеспечить адекватное применение витамина D и кальция в суточных дозах в течение 10 дней после введения золедроновой кислоты.

Пациенты с почечной недостаточностью: назначение золедроновой кислоты лицам с клиренсом креатинина <35 мл/мин не рекомендуется из-за недостаточного клинического опыта применения препарата в этой популяции больных.

Нет необходимости в коррекции дозы для пациентов с клиренсом креатинина ≥35 мл/мин.

Пациенты с печеночной недостаточностью. Нет необходимости в коррекции дозы.

Пациенты пожилого возраста (≥65 лет). Поскольку биодоступность, распределение и выведение подобны у больных пожилого возраста и более молодых пациентов, пациентам в возрасте ≥65 лет коррекция дозы препарата не требуется.

Инструкции по применению препарата. Золедроновую кислоту нельзя смешивать или вводить в/в с любыми другими лекарственными средствами. Препарат необходимо вводить через отдельную систему для в/в инфузий при постоянной скорости введения. Перед применением р-р необходимо нагреть до комнатной температуры. Препарат применяют только однократно; неиспользованный р-р необходимо утилизировать.