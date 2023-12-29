ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM ZOLEDRONICUM) Действующее вещество
Форма выпуска: р-р для инфузий, лиофилизат для приготовления р-ра для инфузий, концентрат для приготовления р-ра для инфузий.
NLM: фософоновая кислота, (1-гидрокси-2-(1Н-имидазол-1-ил)этилиден)бис-.
золедроновая кислота — бисфосфонат, являющийся мощным ингибитором остеокластической костной резорбции.
Селективное действие бисфосфонатов на костную ткань основано на их высоком сродстве к минерализованной костной ткани, однако молекулярный механизм, который приводит к ингибированию остеокластической активности, на сегодня не выяснен. В исследованиях на животных установлено, что золедроновая кислота ингибирует костную резорбцию без негативного влияния на формирование, минерализацию и механические свойства кости.
Кроме ингибирования остеокластической костной резорбции, золедроновая кислота оказывает прямое противоопухолевое действие на культивированные клетки миеломы и рака молочной железы человека благодаря ингибированию пролиферации клеток и индукции апоптоза. Это указывает на то, что золедроновая кислота может иметь антиметастатические свойства.
остеопороз, профилактика повторных переломов, болезнь Педжета; профилактика симптомов, связанных с поражением костной ткани у пациентов со злокачественными новообразованиями на поздних стадиях.
лечение при постменопаузальном остеопорозе, остеопорозе у мужчин, лечение и профилактика глюкокортикоид-индуцированного остеопороза, профилактика повторных переломов после переломов бедра: рекомендуемая доза — 1 в/в инфузия 5 мг золедроновой кислоты в год.
Лечение болезни Педжета: рекомендуемая доза — 1 в/в инфузия 5 мг золедроновой кислоты однократно. Препарат назначают только врачи с опытом лечения пациентов с болезнью Педжета. Данных о повторной терапии препаратом нет. После однократного лечения при болезни Педжета золедроновой кислотой отмечают длительный период ремиссии. Однако повторное лечение золедроновой кислотой можно назначать пациентам с рецидивом заболевания, вызванным повышением уровня ЩФ в плазме крови, лицам, у которых не достигнута нормализация уровня ЩФ в плазме крови, или пациентам с симптомами, сохраняющимися в течение 12 мес от начала лечения.
Золедроновая кислота (5 мг на 100 мл готового р-ра для инфузии) вводится в/в через систему, настроенную на стабильную скорость инфузии. Время инфузии должно составлять не менее 15 мин. Инфузию золедроновой кислоты проводят при условии адекватной гидратации пациента. Это особенно важно для лиц пожилого возраста и пациентов, применяющих диуретики.
При остеопорозе у женщин и мужчин, при глюкокортикоид-индуцированном остеопорозе необходимо назначить дополнительно кальций и витамин D, если диета не компенсирует их необходимого количества.
Пациентам с болезнью Педжета необходимо обеспечить адекватное применение витамина D и кальция в суточных дозах в течение 10 дней после введения золедроновой кислоты.
Пациенты с почечной недостаточностью: назначение золедроновой кислоты лицам с клиренсом креатинина <35 мл/мин не рекомендуется из-за недостаточного клинического опыта применения препарата в этой популяции больных.
Нет необходимости в коррекции дозы для пациентов с клиренсом креатинина ≥35 мл/мин.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Нет необходимости в коррекции дозы.
Пациенты пожилого возраста (≥65 лет). Поскольку биодоступность, распределение и выведение подобны у больных пожилого возраста и более молодых пациентов, пациентам в возрасте ≥65 лет коррекция дозы препарата не требуется.
Инструкции по применению препарата. Золедроновую кислоту нельзя смешивать или вводить в/в с любыми другими лекарственными средствами. Препарат необходимо вводить через отдельную систему для в/в инфузий при постоянной скорости введения. Перед применением р-р необходимо нагреть до комнатной температуры. Препарат применяют только однократно; неиспользованный р-р необходимо утилизировать.
гиперчувствительность к действующему веществу, другим бисфосфонатам или любым вспомогательным веществам, входящим в состав. Гипокальциемия. Беременность и период кормления грудью.
со стороны кроветворной и лимфатической систем: анемия, тромбоцитопения, лейкопения, панцитопения.
Со стороны ЦНС: головная боль, парестезии, головокружение, вкусовые расстройства, гипостезия, гиперестезия, тремор.
Со стороны психики: расстройства сна, беспокойство, спутанность сознания.
Нарушение функции зрения: конъюнктивиты, помутнение зрения, увеит, эписклерит.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, анорексия, диарея, абдоминальная боль, диспепсия, стоматит, сухость во рту.
Со стороны дыхательной системы: диспноэ, кашель.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: гипергидроз, зуд, высыпания.
Со стороны скелетно-мышечной и соединительнотканной систем: боль в костях, миалгия, артралгия, генерализованная боль, скованность суставов, судороги.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: АГ, артериальная гипотензия, брадикардия.
Нарушение со стороны почек и мочеполовой системы: ОПН, гематурия, протеинурия.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, ангионевротический отек.
Общие нарушения и местные реакции: лихорадка, гриппоподобное состояние, астения, периферический отек, реакции в месте инъекции (боль, раздражение, припухлость, затвердение), боль в груди, увеличение массы тела.
Отклонение лабораторных показателей: гипофосфатемия, повышение уровня креатинина и мочевины в крови, гипокальциемия, гипомагниемия, гипо- или гиперкалиемия, гипернатриемия.
перед введением необходимо убедиться в достаточной гидратации пациентов, включая пациентов с легким и умеренным нарушением функции почек. Следует избегать гипергидратации у пациентов с риском развития сердечной недостаточности.
Пациенты не должны применять одновременно с золедроновой кислотой любые другие бисфосфонаты.
Безопасность и эффективность применения золедроновой кислоты в педиатрической практике не установлены. Не рекомендовано управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами в период применения препарата.
рекомендуется соблюдать осторожность при одновременном применении бисфосфонатов и аминогликозидов, поскольку они могут вызывать аддитивное влияние, вследствие чего уровень кальция в плазме крови может оставаться сниженным дольше, чем нужно. Не рекомендуется одновременное применение золедроновой кислоты и других потенциально нефротоксических препаратов.
нарушение функции почек, изменение электролитного состава плазмы крови.