АЛЕНДРОНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM ALENDRONICUM)

следует строго соблюдать рекомендации по применению натрия алендроната.

Ввиду возможного раздражающего действия на слизистую оболочку пищеварительного тракта необходимо строго соблюдать меры предосторожности при лечении пациентов с такими заболеваниями, как дисфагия, гастрит, дуоденит, пептическая язва.

Не рекомендуют назначать больным с выраженной почечной недостаточностью. При наличии гипокальциемии или других нарушений минерального обмена необходимо провести их коррекцию до начала терапии натрия алендронатом.

Применение натрия алендроната в период беременности и кормления грудью не изучено и его не следует назначать беременным и кормящим грудью.