АЛЕНДРОНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM ALENDRONICUM) Действующее вещество
USPDDN: (4-амино-1-гидроксибутилиден)дифосфорная кислота.
NLM: 4-амино-1-гидроксибутилиден-1,1-бифосфонат.
Алендронат натрия:
RTECS: мононатрия (4-амино-1-гидроксибутилиден)бифосфонат тригидрат.
алендронат натрия — синтетический аналог пирофосфата, связывающего гидроксиапатит, содержащийся в кости. Действует как эффективный специфический ингибитор остеокластопосредованной костной резорбции.
постменопаузальный остеопороз.
рекомендуемая доза — принимать по 10 мг 1 раз в сутки не менее чем за 30 мин до первого приема пищи, жидкости или другого лекарственного средства, запивая полным стаканом воды, так как другие напитки (включая минеральную воду) могут снижать абсорбцию алендроната натрия. После приема лекарственного средства пациент должен оставаться в вертикальном положении (не ложиться) не менее чем 30 мин.
заболевания пищевода (стриктуры, ахалазия), затрудняющие эвакуацию содержимого; неспособность пациентки находиться в вертикальном положении минимум 30 мин; повышенная чувствительность к алендроновой кислоте; гипокальциемия.
возможны боль в животе, диспепсия, эзофагит, эрозии и язвы пищевода, дисфагия, вздутие живота, запор, метеоризм, миалгия, головная боль, умеренное транзиторное снижение содержания кальция и фосфатов в плазме крови; в редких случаях — сыпь и эритема.
следует строго соблюдать рекомендации по применению натрия алендроната.
Ввиду возможного раздражающего действия на слизистую оболочку пищеварительного тракта необходимо строго соблюдать меры предосторожности при лечении пациентов с такими заболеваниями, как дисфагия, гастрит, дуоденит, пептическая язва.
Не рекомендуют назначать больным с выраженной почечной недостаточностью. При наличии гипокальциемии или других нарушений минерального обмена необходимо провести их коррекцию до начала терапии натрия алендронатом.
Применение натрия алендроната в период беременности и кормления грудью не изучено и его не следует назначать беременным и кормящим грудью.
препараты кальция, антациды и другие лекарственные средства могут оказывать влияние на абсорбцию алендроната натрия, поэтому интервал между приемами этих лекарственных средств должен составлять не менее 30 мин.