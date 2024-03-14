острый панкреатит, некроз поджелудочной железы, хронический рецидивирующий панкреатит; острый неспецифический послеоперационный паротит; ангионевротический отек; тяжелые формы шока различного генеза (эндотоксический, травматический, ожоговый, геморрагический шок — в составе комплексной терапии); обширные и глубокие повреждения тканей; первичные гиперфибринолитические кровотечения и коагулопатии, характеризующиеся вторичным гиперфибринолизом; инфаркт миокарда.

Профилактика ферментативного аутолиза поджелудочной железы при хирургических вмешательствах на этом органе (секвестрэктомия, удаление кисты, удаление головки поджелудочной железы по поводу опухоли, операции по поводу аденомы панкреатических островков (Лангерганса), операции по поводу травм поджелудочной железы, панкреатолитэктомия), а также при исследовании поджелудочной железы.

Профилактика послеоперационного панкреатита при операциях на органах брюшной полости, в том числе при операциях на желчных протоках (сопровождающихся проведением холангиографии), при операциях по поводу язвенных поражений желудка или двенадцатиперстной кишки, пенетрирующих в поджелудочную железу, при частичной резекции поджелудочной железы, при спленэктомии, повреждениях органов брюшной полости, расположенных вокруг поджелудочной железы, вызываемых ее ферментативным аутолизом, нарушении заживления ран после операций на органах, расположенных в верхней половине брюшной полости, а также для профилактики послеоперационных легочных эмболий и кровотечений, жировой эмболии при политравмах, особенно при переломах нижних конечностей и костей черепа.