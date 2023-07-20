НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM NICOTINICUM) Действующее вещество
кислота никотиновая (витамин РР) является простетической группой кодегидразы I и кодегидразы II — ферментов, переносящих водород и осуществляющих окислительно-восстановительные процессы. Кодегидраза II участвует и в транспортировке фосфата. Недостаточность никотиновой кислоты способствует развитию пеллагры. Кислота никотиновая улучшает обмен углеводов, оказывает сосудорасширяющее действие, эффективна при заболеваниях сердца, печени, легких формах сахарного диабета, пептической язве желудка или двенадцатиперстной кишки, энтероколите, вяло заживающих язвах и ранах. Проявляет гиполипидемическую активность, при гиперхолестеринемии снижает показатель ХС/фосфолипиды.
профилактика и лечение пеллагры; гипоацидный гастрит, острый и хронический гепатит, цирроз печени, спазмы сосудов (головного мозга, почек, конечностей), атеросклероз, неврит лицевого нерва, инфекционные болезни, длительно незаживающие язвы и раны различной локализации и генеза.
внутрь после еды. При пеллагре взрослым назначают по 0,1 г 2–4 раза в сутки на протяжении 15–20 дней; детям — по 0,005–0,05 г 2–3 раза в сутки. При других заболеваниях взрослым назначают по 0,02–0,05 г (до 0,1 г), детям — по 0,005–0,03 г 2–3 раза в сутки.
Высшие дозы для взрослых: разовая — 0,1 г, суточная — 0,5 г. При атеросклерозе и других нарушениях обмена липидов (и при отсутствии побочных эффектов) разовую дозу можно постепенно повысить до 0,5–1 г, а суточную — до 3–5 г.
Парентерально вводят в/в (в/м и п/к инъекции болезненны, поэтому при необходимости использования такого пути введения применяют никотинамид или натрия никотинат). В качестве вазодилататора при ишемическом инсульте в/в медленно вводят 1 мл 1% р-ра. При пеллагре назначают взрослым парентерально по 1 мл 1% р-ра 1–2 раза в сутки на протяжении 10–15 дней. Высшие дозы для взрослых в/в (в форме натриевой соли): разовая — 0,1 г, суточная — 0,3 г.
повышенная чувствительность к никотиновой кислоте.
возможны (особенно при приеме натощак) крапивница, парестезии, головокружение, ощущение прилива крови к голове, гиперемия кожи лица и верхней половины туловища. Как правило, указанные эффекты исчезают самостоятельно. При быстром в/в введении может значительно снижаться АД.
длительное применение никотиновой кислоты может привести к жировой дистрофии печени; для ее профилактики в рацион больных включают богатые метионином продукты или назначают метионин и другие липотропные средства.