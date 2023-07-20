НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM NICOTINICUM)

внутрь после еды. При пеллагре взрослым назначают по 0,1 г 2–4 раза в сутки на протяжении 15–20 дней; детям — по 0,005–0,05 г 2–3 раза в сутки. При других заболеваниях взрослым назначают по 0,02–0,05 г (до 0,1 г), детям — по 0,005–0,03 г 2–3 раза в сутки.

Высшие дозы для взрослых: разовая — 0,1 г, суточная — 0,5 г. При атеросклерозе и других нарушениях обмена липидов (и при отсутствии побочных эффектов) разовую дозу можно постепенно повысить до 0,5–1 г, а суточную — до 3–5 г.

Парентерально вводят в/в (в/м и п/к инъекции болезненны, поэтому при необходимости использования такого пути введения применяют никотинамид или натрия никотинат). В качестве вазодилататора при ишемическом инсульте в/в медленно вводят 1 мл 1% р-ра. При пеллагре назначают взрослым парентерально по 1 мл 1% р-ра 1–2 раза в сутки на протяжении 10–15 дней. Высшие дозы для взрослых в/в (в форме натриевой соли): разовая — 0,1 г, суточная — 0,3 г.