этоний — бисчетвертичное аммониевое соединение. Проявляет бактериостатическое и бактерицидное действие, активен в отношении стрептококков, стафилококков и других микроорганизмов, действует антитоксически в отношении стафилококкового токсина, обладает местноанестезирующим действием, стимулирует заживление ран.