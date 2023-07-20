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Активные вещества — “Э”ЭТОНИЙ* (AETHONIUM*)

ЭТОНИЙ* (AETHONIUM*) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Этоний мазь, 1 %, банка, 15 г, № 1; Лубныфарм
Этоний Мазь, 1 %, банка, 15 г, № 1 Лубныфарм
В 608 аптеках
от 74,21 грн
Цены в аптеках
Этоний мазь, 1 %, туба, 15 г, № 1; Лубныфарм
Этоний Мазь, 1 %, туба, 15 г, № 1 Лубныфарм
В 523 аптеках
от 70,40 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: мазь, гель.

этоний — бисчетвертичное аммониевое соединение. Проявляет бактериостатическое и бактерицидное действие, активен в отношении стрептококков, стафилококков и других микроорганизмов, действует антитоксически в отношении стафилококкового токсина, обладает местноанестезирующим действием, стимулирует заживление ран.

применяют как противомикробное, обезболивающее и ускоряющее регенерацию средство при различных заболеваниях кожи и слизистых оболочек, пролежнях, трещинах сосков, прямой кишки, вагините, ожогах, трофических язвах, лучевом поражении кожи.

мазь или гель наносят на пораженную поверхность кожи 1–2 раза в сутки. Продолжительность курса лечения — от 1 до 3 мес.

повышенная чувствительность к этонию.

возможны гиперемия кожи или кожный зуд.