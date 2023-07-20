ЭТОНИЙ* (AETHONIUM*) Действующее вещество
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Форма выпуска: мазь, гель.
этоний — бисчетвертичное аммониевое соединение. Проявляет бактериостатическое и бактерицидное действие, активен в отношении стрептококков, стафилококков и других микроорганизмов, действует антитоксически в отношении стафилококкового токсина, обладает местноанестезирующим действием, стимулирует заживление ран.
применяют как противомикробное, обезболивающее и ускоряющее регенерацию средство при различных заболеваниях кожи и слизистых оболочек, пролежнях, трещинах сосков, прямой кишки, вагините, ожогах, трофических язвах, лучевом поражении кожи.
мазь или гель наносят на пораженную поверхность кожи 1–2 раза в сутки. Продолжительность курса лечения — от 1 до 3 мес.
повышенная чувствительность к этонию.
возможны гиперемия кожи или кожный зуд.