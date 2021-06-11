ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ* (ACHILLEA MILLEFOLIUM*) Действующее вещество
Форма выпуска: трава.
гемостатическое средство. Трава тысячелистника обыкновенного содержит алкалоид ахиллеин (C14H2606N2), каротин, витамин С, дубильные вещества, эфирное масло, органические кислоты, смолы.
Применяют настой травы тысячелистника в качестве кровоостанавливающего средства в основном при маточном кровотечении на фоне воспалительных заболеваний, фибромиомы и других патологических процессов.
маточное кровотечение.
настой (не менее 15 мл) принимают внутрь 3 раза в сутки за 30 мин до еды.
Препараты травы тысячелистника часто применяют одновременно с экстрактом из листьев крапивы.
повышенная чувствительность.