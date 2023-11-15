амтолметина гуацила — НПВП, неселективный ингибитор ЦОГ, предшественник толметина. Оказывает противовоспалительный, анальгезирующий, жаропонижающий, десенсибилизирующий эффект, обеспечивает гастропротекторный эффект. Амтолметин гуацил подавляет снижает агрегацию тромбоцитов, угнетает ЦОГ-1 и ЦОГ-2, нарушает метаболизм арахидоновой кислоты, угнетает синтез простагландинов, подавляет экссудативную и пролиферативную фазы воспаления.

После приема внутрь амтолметина гуацила всасывается быстрым и полным. Активное вещество накапливается в стенках желудка и кишечника, где в течение 2 ч после приема поддерживается его очень высокая концентрация. C max после приема внутрь достигается через 20-60 мин. Связывание с белками плазмы крови — 99%. Амтолметин гуацил подвергается гидролизу эстеразами плазмы крови с образованием 3-х метаболитов: MED5, толметин и гвиакол. T ½ у взрослых — ~ 5 ч. В течение 24 ч препарат практически полностью выводится из организма в форме глюкуронидов (с мочой — 80%, с желчью — 20%).