ЭРВА ШЕРСТИСТАЯ* (AERVA LANNATA*) Действующее вещество
эрва шерстистая (трава пол-пала) — двухлетнее травянистое растение, тропический сорняк семейства амарантовых. В качестве лекарственного сырья используется все растение вместе с корнем; содержит до 1,12% флавоноидов (ацилгликозиды кемпферола и изорамнетина: тилирозид, кумароил-тилирозид, эрвитрин, нарциссин), фенольные кислоты (сиреневая, ванилиновая), ферулоиламиды (ферулоилтирамин, ферулоилгомованилиламин), кантиновые и карболиновые алкалоиды (кантин-6-OH, эрвин, метилэрвин, эрвозид, эрволанин, β-карболин-1-пропионовая кислота). Применяют в виде настоя в качестве урикозурического, диуретического, салуретического, гипоазотемического и противовоспалительного средства при заболеваниях мочевых путей; наличие в растительном сырье значительного количества нитрата калия позволяет отнести это средство к калийсберегающим диуретикам.
пиелонефрит, цистит, уретрит, мочекаменная болезнь, подагра.
внутрь в виде настоя (в теплом виде) за 15 мин до еды, по 50–100 мл 2–3 раза в сутки; курс лечения — 10–30 дней. Для приготовления настоя 5 г (1 чайная ложка) травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл кипяченой воды комнатной температуры, нагревают в кипящей водяной бане при частом помешивании 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Возможно приготовление настоя в термосе: 5 г заливают 200–250 мл крутого кипятка и настаивают в течение 1 ч.
повышенная чувствительность, детский возраст.
аллергические реакции, тошнота.