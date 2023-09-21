внутрь в виде настоя (в теплом виде) за 15 мин до еды, по 50–100 мл 2–3 раза в сутки; курс лечения — 10–30 дней. Для приготовления настоя 5 г (1 чайная ложка) травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл кипяченой воды комнатной температуры, нагревают в кипящей водяной бане при частом помешивании 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Возможно приготовление настоя в термосе: 5 г заливают 200–250 мл крутого кипятка и настаивают в течение 1 ч.