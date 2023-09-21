лечение атозибаном должен назначать и проводить врач, имеющий опыт ведения преждевременных родов.

Атозибан вводят в/в в 3 последовательных этапа:

- сначала болюсно вводят атозибан, р-р для инъекций, в начальной дозе 6,75 мг;

- сразу после этого проводят длительную инфузию атозибана, концентрата для приготовления раствора для инфузий, в высокой дозе 300 мкг/мин (нагрузочная инфузия) в течение 3 часов;

- после этого проводят длительную (до 45 часов) инфузию концентрата в низкой дозе - 100 мкг/мин. Длительность лечения не должна превышать 48 часов.

Полная доза препарата на весь курс терапии не должна превышать 330,75 мг атозибана.

Внутривенное одномоментное введение атозибана необходимо выполнить немедленно после постановки диагноза - преждевременные роды. После введения болюсной инъекции следует начинать инфузию. Если сократительная активность матки сохраняется на фоне терапии атозибаном, следует рассмотреть вопрос о проведении альтернативного лечения.

Данные относительно применения пациентками с нарушениями функций печени или почек отсутствуют. Нарушения функции почек не требует изменения дозирования, поскольку с мочой выделяется крайне незначительное количество атозибана. У пациенток с нарушениями функции печени следует с осторожностью применять атозибан.

Повторное применение. При необходимости повторного применения атозибана, его также следует начинать с болюсного введения раствора для инъекций, после которого следует введение концентрата для приготовления раствора для инфузий. Повторное лечение можно начинать в любое время после первого эпизода лечения его можно повторять до 3 раз.