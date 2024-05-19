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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки — антиоксидантиL-КверцетЦіни в аптеках

L-Кверцет рідина флакон 100 мл, №1 - Київ (879404) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
421,72
Економія: -26,70 грн
395,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (2)
502,99
Економія: -118,90 грн
384,09 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (2)
453,99
Економія: -69,90 грн
384,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (3)
411,91
Економія: -17,36 грн
394,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (2)
372,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (1)
413,47
Економія: -18,45 грн
395,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (2)
409,49
Економія: -25,40 грн
384,09 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (2)
461,99
Економія: -77,90 грн
384,09 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (2)
438,99
Економія: -54,90 грн
384,09 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 52
Всього: упаковка (1)
446,99
Економія: -62,90 грн
384,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (2)
414,65
Економія: -19,63 грн
395,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голего Миколи, 2
Всього: упаковка (2)
393,74
Економія: -18,00 грн
375,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (3)
403,52
Економія: -20,35 грн
383,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ніколаєва Архітектора, 7
Всього: упаковка (1)
376,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (3)
409,49
Економія: -25,40 грн
384,09 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (4)
427,99
Економія: -43,90 грн
384,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (3)
405,31
Економія: -17,82 грн
387,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
Всього: упаковка (1)
419,47
Економія: -24,45 грн
395,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
Всього: упаковка (1)
415,68
Економія: -20,66 грн
395,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (2)
421,17
Економія: -26,15 грн
395,02 грн