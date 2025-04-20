Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Запоріжжя
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,51
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,34
Економія при броні: -7,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
59,92
Економія при броні: -2,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
68,94
Економія при броні: -6,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
70,08
Економія при броні: -7,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,02
Економія при броні: -6,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
4.3 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
70,60
Економія при броні: -4,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
4.4 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,78
Економія при броні: -3,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
4.8 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
55,08
Економія при броні: -7,33 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,82
Економія при броні: -7,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
6.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
70,39
Економія при броні: -7,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
6.7 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,00
Економія при броні: -2,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
65,93
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
8.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,49
Економія при броні: -3,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,27
Економія при броні: -7,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
9.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,31
Економія при броні: -6,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
11.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,38
Економія при броні: -2,81 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
444.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ