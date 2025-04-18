Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
436.3 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,18
Економія при броні: -6,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
437.8 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,64
Економія при броні: -3,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
440.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
441.4 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,19
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
445.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,02
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
446.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
71,48
Економія при броні: -8,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
446.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,37
Економія при броні: -7,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
446.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,42
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
446.8 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
70,53
Економія при броні: -7,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
447.7 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,30
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
448.0 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,01
Економія при броні: -7,26 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
448.1 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,74
Економія при броні: -7,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
448.4 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
54,84
Економія при броні: -7,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
449.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
71,17
Економія при броні: -8,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
450.4 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,90
Економія при броні: -3,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
450.7 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,00
Економія при броні: -2,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
450.7 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
451.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
66,07
Економія при броні: -3,38 грн