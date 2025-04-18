Київ
Спирт етиловий 96%

Спирт етиловий 96%

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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
246.9 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
67,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
248.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,42
Економія при броні: -6,67 грн
53,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
251.1 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,55
Економія при броні: -7,80 грн
53,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
251.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,87
Економія при броні: -7,12 грн
53,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
252.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,32
Економія при броні: -2,75 грн
66,57 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
253.0 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,15
Економія при броні: -2,44 грн
57,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
253.4 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,85
Економія при броні: -7,10 грн
53,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
253.8 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,27
Економія при броні: -6,62 грн
62,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
253.9 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,76
Економія при броні: -4,05 грн
57,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
254.0 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
70,44
Економія при броні: -7,79 грн
62,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
254.4 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,32
Економія при броні: -2,75 грн
66,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
254.6 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
54,89
Економія при броні: -7,14 грн
47,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
255.7 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,32
Економія при броні: -3,61 грн
57,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
256.1 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
66,75
Економія при броні: -4,06 грн
62,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
256.2 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,21
Економія при броні: -6,56 грн
62,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
256.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
70,37
Економія при броні: -3,80 грн
66,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
256.5 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,51
Економія при броні: -7,76 грн
53,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
257.9 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
58,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,81
Економія при броні: -3,10 грн
57,71 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
410.3 км
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
55,80 грн
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