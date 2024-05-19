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VITA - Сорб гель , №20 - Київ (829492) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (12)
150,09 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (20)
142,94 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
147,23 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (9)
142,95 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (8)
147,23 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (17)
142,94 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (3)
147,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Всього: упаковка (5)
142,95 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (3)
142,95 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (11)
142,94 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
Всього: (15)
142,94 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (10)
142,94 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Миколайчука Івана, 7-А
Всього: (5)
150,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 12-В
Всього: упаковка (10)
157,23 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (6)
142,94 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
Всього: упаковка (2)
142,95 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, перех. Щусєва / Вавілових, 27/4
Всього: (7)
147,24 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (18)
142,95 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Практична, 3-А
Всього: упаковка (9)
164,38 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
Всього: упаковка (15)
142,95 грн