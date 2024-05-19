Атомоксин® капсули тверді 25 мг блістер, №14 - Київ (809804) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 22 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А