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Атомоксин® капсули тверді 25 мг блістер, №14 - Київ (809804) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
1056,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
1085,00
Економія: -176,43 грн
908,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
1033,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (2)
1074,73
Економія: -165,91 грн
908,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
1041,94 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (1)
1140,60
Економія: -243,10 грн
897,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
Всього: упаковка (1)
1060,00
Економія: -224,96 грн
835,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (1)
1087,80
Економія: -179,23 грн
908,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
1043,13
Економія: -133,68 грн
909,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
958,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
923,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
1033,58
Економія: -128,48 грн
905,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
1064,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (1)
1097,32
Економія: -192,43 грн
904,89 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
1060,00
Економія: -224,96 грн
835,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
1019,42
Економія: -117,78 грн
901,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
Всього: упаковка (1)
923,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
Всього: упаковка (1)
923,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 15
Всього: упаковка (1)
962,66
Економія: -61,42 грн
901,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
1027,91
Економія: -119,02 грн
908,89 грн