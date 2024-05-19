Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямІнші додаткові засоби по догляду за волоссямHAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯЦіни в аптеках

HAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯ Гіперживл. від коренів до кінчиків 30 мл + 10 мл - Київ (780236) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
139,32 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
140,36 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
139,58 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
139,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
138,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
138,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
140,38 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 5
Всього: упаковка (2)
138,93 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
140,04 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (1)
140,36 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
142,07 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (2)
140,21 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (2)
142,01 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гребінки, просп. Науки, 8
Всього: упаковка (2)
138,99 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Всього: упаковка (2)
139,87 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (1)
139,27 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (2)
133,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
142,09 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (4)
140,36 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (3)
139,39 грн