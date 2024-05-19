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Алко.Net таблетки шипучі тм Baum Pharm, №15 - Київ (895022) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/1
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гостомель, вул. Свято-Покровська, 86-Е
Всього: упаковка (2)
199,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дмитрівка, вул. Мічурина, 47-А
Всього: упаковка (2)
199,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Д
Всього: упаковка (3)
199,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Маньківка, вул. Шевченка Тараса, 6
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Монастирище, вул. Соборна, 128
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Катеринопіль, вул. Соборна, 47
Всього: упаковка (2)
199,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, пров. Шевченка Тараса, 1-А
Всього: упаковка (2)
199,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тальне, вул. Захисників України, 5
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Тальне, вул. Захисників України, 2-А
Всього: упаковка (2)
199,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Христинівка, вул. Українська, 30
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 38
Всього: упаковка (3)
199,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Бершадь, вул. Єрусалимка, 4-А
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (2)
199,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нетішин, вул. Будівельників, 1-А
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (2)
199,00 грн