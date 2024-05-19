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VITA - АНТАЦИД таблетки зі смаком апельсину, №16 - Київ (745861) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (9)
26,28 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (9)
27,07 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (4)
26,19 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (7)
26,20 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (1)
15,80 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (4)
26,28 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
26,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 12-В
Всього: упаковка (5)
28,81 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
Всього: упаковка (16)
26,20 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, перех. Щусєва / Вавілових, 27/4
Всього: упаковка (2)
26,99 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Практична, 3-А
Всього: упаковка (2)
30,13 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
Всього: упаковка (5)
26,28 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
Всього: упаковка (6)
27,06 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 58
Всього: упаковка (14)
27,07 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Всього: упаковка (7)
27,50 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, перех. Ахматової Анни / Драгоманова, 9/18
Всього: упаковка (8)
26,28 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Драгоманова, 38-А
Всього: упаковка (6)
26,20 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 3
Всього: упаковка (5)
26,28 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 7
Всього: упаковка (4)
26,28 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Радунська, 13-А
Всього: упаковка (14)
26,28 грн