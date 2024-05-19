VITA - АНТАЦИД таблетки зі смаком апельсину, №16 - Київ (745861) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 23 аптеках
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Київ, вул. Велика Васильківська, 47
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Київ, вул. Саксаганського, 42
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
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Київ, вул. Павлівська, 17
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Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Віталюкс
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Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Мед-сервіс
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Київ, вул. Воскресенська, 12-В
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Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
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Київ, перех. Щусєва / Вавілових, 27/4
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Київ, вул. Практична, 3-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
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Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
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Всього: упаковка (14)
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Київ, вул. Здановської Юлії, 58
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Київ, вул. Ревуцького, 9
Віталюкс
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Київ, перех. Ахматової Анни / Драгоманова, 9/18
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Драгоманова, 38-А
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Київ, вул. Гната Юри, 3
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Київ, вул. Гната Юри, 7
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Радунська, 13-А