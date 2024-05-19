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HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ПЕРСИК-ЧОРНИЦЯ-МАЛИНА" НіРР HiPPiS 100 г з 4 місяців, №1 - Київ (480810) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
49,29 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
68,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Північна, 46
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Урлівська / Ахматової Анни, 11/44
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 18-А
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
69,40
Економія: -2,08 грн
67,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стеценка, 75-Б
Всього: упаковка (2)
62,33 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
Всього: упаковка (1)
70,04 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
Всього: упаковка (1)
46,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
Всього: упаковка (1)
46,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
Всього: упаковка (1)
68,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Економна аптека
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Пирятин, пл. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
Всього: упаковка (1)
63,71
Економія: -3,15 грн
60,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 2/1
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
Всього: упаковка (1)
62,33 грн