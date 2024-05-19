HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ПЕРСИК-ЧОРНИЦЯ-МАЛИНА" НіРР HiPPiS 100 г з 4 місяців, №1 - Київ (480810) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Північна, 46
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Урлівська / Ахматової Анни, 11/44
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 18-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стеценка, 75-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
Економна аптека
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Пирятин, пл. Незалежності, 21
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 2/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б