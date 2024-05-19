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АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1 з 1-м буторфанолом, №1 - Київ (47202) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
698,79 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
697,34 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (1)
678,51 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (2)
680,19 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
665,59 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
635,25 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
680,19 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
635,25 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (1)
697,02 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (1)
646,21 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (1)
646,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
635,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
Всього: упаковка (1)
755,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
743,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
742,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Всього: упаковка (1)
646,20 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
700,51 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
733,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (2)
678,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
782,22 грн