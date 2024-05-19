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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см "Tabula Vita", тип 17, №1 - Київ (556763) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (35)
14,00 грн
Жолдіфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (52)
16,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (39)
14,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (42)
14,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 26
Всього: упаковка (15)
14,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 79
Всього: упаковка (27)
14,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (45)
16,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (3)
16,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 18-А
Всього: упаковка (2)
14,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (13)
14,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 5
Всього: упаковка (6)
14,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, перех. Львівська / Кричевського Федора, 48/7-А
Всього: упаковка (12)
14,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Іллінська, 10
Всього: упаковка (21)
16,00 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (8)
16,00 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Всього: упаковка (4)
16,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пестеля, 7
Всього: упаковка (8)
16,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (24)
16,00 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (8)
16,00 грн
Київська аптекарська мануфактура
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Білоруська, 17
Всього: упаковка (4)
16,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (3)
16,00 грн