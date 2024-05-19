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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Київ (306334) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 243 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (43)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (128)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (6)
21,10
Економія: -6,65 грн
14,45 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
21,10
Економія: -6,65 грн
14,45 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (17)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (65)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (54)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
21,10
Економія: -6,65 грн
14,45 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (44)
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (36)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (10)
18,50
Економія: -5,56 грн
12,94 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (14)
21,10
Економія: -6,65 грн
14,45 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (177)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (34)
21,10
Економія: -6,65 грн
14,45 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (44)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (107)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (13)
21,10
Економія: -6,65 грн
14,45 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (81)
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (13)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн