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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см, №1 - Київ (226714) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
38,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (13)
38,98 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
20,76
Економія: -2,61 грн
18,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (5)
38,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
18,20 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (5)
18,41
Економія: -2,32 грн
16,09 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (5)
24,04
Економія: -0,02 грн
24,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (24)
37,20 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (5)
25,44
Економія: -3,21 грн
22,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 33
Всього: упаковка (1)
17,14 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Всього: упаковка (5)
17,41
Економія: -1,30 грн
16,11 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
22,05
Економія: -0,66 грн
21,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
Всього: упаковка (19)
38,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 48-А
Всього: упаковка (16)
17,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
38,74 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (5)
25,44
Економія: -3,21 грн
22,23 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
Всього: упаковка (21)
14,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 25-А
Всього: упаковка (15)
38,84 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (8)
17,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (14)
37,20 грн