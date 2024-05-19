Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Київ (226713) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 25 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (21)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 48/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
Аптека нц
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 3-Е
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Свободи, 26-В