Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Київ (16577) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
Аптека копійка
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Альго-фарм
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Всього: упаковка (27)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Галицького Данила, 50
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом