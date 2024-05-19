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Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Київ (16577) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (11)
10,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
Всього: упаковка (16)
11,91
Економія: -1,03 грн
10,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (8)
11,12
Економія: -1,21 грн
9,91 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (27)
7,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом