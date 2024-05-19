Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти стерильнІБинт марлевий медичний стерильнийЦіни в аптеках

Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см, №1 - Київ (16567) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Всього: упаковка (1)
16,59
Економія: -0,69 грн
15,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
16,92
Економія: -1,95 грн
14,97 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (2)
18,05
Економія: -1,93 грн
16,12 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
Всього: упаковка (2)
16,83 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
Всього: упаковка (8)
16,39
Економія: -1,43 грн
14,96 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (7)
17,14
Економія: -2,16 грн
14,98 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Всього: упаковка (29)
16,75
Економія: -1,54 грн
15,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (3)
16,64
Економія: -0,86 грн
15,78 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вергая Віталія, 34-В
Всього: упаковка (30)
20,57
Економія: -2,54 грн
18,03 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
Всього: упаковка (1)
17,16
Економія: -2,14 грн
15,02 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (1)
16,37
Економія: -1,58 грн
14,79 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (7)
15,49
Економія: -2,21 грн
13,28 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (9)
15,94
Економія: -1,08 грн
14,86 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (1)
18,06
Економія: -3,03 грн
15,03 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
Всього: упаковка (1)
17,43
Економія: -2,64 грн
14,79 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
Всього: упаковка (2)
16,38
Економія: -1,51 грн
14,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Соборна, 91
Всього: упаковка (3)
17,21
Економія: -1,74 грн
15,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (2)
17,56
Економія: -1,44 грн
16,12 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (15)
16,39 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (14)
18,26
Економія: -3,36 грн
14,90 грн