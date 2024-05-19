Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см, №1 - Київ (16567) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
В інших містах:
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
Аптека копійка
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Всього: упаковка (29)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Аптека копійка
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Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вергая Віталія, 34-В
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Аптека копійка
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Соборна, 91
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Економна аптека
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Конотоп, просп. Миру, 83
Аптека копійка
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31