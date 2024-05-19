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БЕБІВІТА ЧАЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ "КАЗКОВІ СНИ" 200 г, №1 - Київ (182074) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
201,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 12-В
Всього: упаковка (2)
201,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (2)
201,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Онлайн №2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
192,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 5
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Зарічна, 2
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 44-Б
Всього: упаковка (2)
192,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Салютна, 2
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 36
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (1)
195,00
Економія: -5,85 грн
189,15 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Всього: упаковка (1)
192,33 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
Всього: упаковка (1)
183,17 грн