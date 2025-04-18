Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1512,64
Економія при броні: -64,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1512,78
Економія при броні: -64,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1522,59
Економія при броні: -71,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1532,97
Економія при броні: -83,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1537,65
Економія при броні: -82,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1539,99
Економія при броні: -93,14 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1660,16
Економія при броні: -81,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1533,12
Економія при броні: -88,37 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1699,58
Економія при броні: -175,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1573,39
Економія при броні: -112,05 грн