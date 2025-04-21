Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1535,31
Економія при броні: -83,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1660,80
Економія при броні: -81,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1558,43
Економія при броні: -114,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1462,90
Економія при броні: -31,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1693,83
Економія при броні: -170,16 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1707,08
Економія при броні: -183,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1609,88
Економія при броні: -76,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1462,90
Економія при броні: -31,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1539,26
Економія при броні: -96,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1512,35
Економія при броні: -67,47 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1560,43
Економія при броні: -109,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1633,88
Економія при броні: -96,98 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1660,00
Економія при броні: -124,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1596,59
Економія при броні: -60,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1559,01
Економія при броні: -115,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1508,98
Економія при броні: -53,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1528,97
Економія при броні: -79,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1541,31
Економія при броні: -93,59 грн