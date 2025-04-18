Харків (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1513,76
Економія при броні: -66,31 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1519,08
Економія при броні: -71,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1462,90
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1462,90
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1516,44
Економія при броні: -71,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1529,02
Економія при броні: -79,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS