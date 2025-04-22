Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1462,99
Економія при броні: -43,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1699,74
Економія при броні: -176,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1462,90
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1462,90
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1548,33
Економія при броні: -101,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1462,90
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1553,31
Економія при броні: -109,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1549,21
Економія при броні: -100,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1519,08
Економія при броні: -69,78 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1462,90
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
1533,12
Економія при броні: -81,07 грн