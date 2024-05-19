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АЛФАВІТ® ДІАБЕТ таблетки, №60 - Київ (464845) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 233 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (212)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
227,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
226,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
220,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
289,99
Економія: -76,18 грн
213,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
261,17
Економія: -40,39 грн
220,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
221,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
272,36
Економія: -49,83 грн
222,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
267,57
Економія: -46,79 грн
220,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
254,04
Економія: -43,65 грн
210,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (212)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
227,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
260,54
Економія: -39,76 грн
220,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
238,90
Економія: -16,37 грн
222,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (212)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
227,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (212)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
227,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (212)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
227,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
256,16
Економія: -35,74 грн
220,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
251,75
Економія: -30,98 грн
220,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
183,94
Економія: -6,72 грн
177,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (212)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
227,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
251,85
Економія: -30,81 грн
221,04 грн