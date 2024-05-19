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БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ "ВОЛЕС" пара 2 г, №50 - Київ (428008) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (1)
66,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Всього: (37)
65,30 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: (15)
70,30 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (1)
76,50 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (2)
70,30 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: упаковка (2)
73,70 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (2)
73,00 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 26
Всього: (26)
71,30 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
Всього: (29)
62,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 94/1-А
Всього: (28)
67,80 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: (43)
62,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 77/1
Всього: (20)
73,00 грн
Лекафарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 2/13
Всього: (44)
68,20 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: (24)
70,30 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: (40)
67,80 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Всього: упаковка (1)
55,46
Економія: -7,05 грн
48,41 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
Всього: (40)
54,22
Економія: -6,02 грн
48,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (2)
66,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 66-А
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 1-А
Всього: упаковка (1)
72,70 грн