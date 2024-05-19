БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ "ВОЛЕС" пара 2 г, №50 - Київ (428008) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
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Всього: упаковка (1)
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
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Всього: (37)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Гала аптека
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Всього: (15)
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, вул. Мокра, 20-А
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Рецепти здоров'я
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Всього: (26)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 26
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
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Всього: (28)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 94/1-А
Аптека для економних
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Всього: (43)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Гала аптека
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Всього: (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 77/1
Лекафарм
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Всього: (44)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 2/13
Аптека
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Всього: (24)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
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Будемо здорові разом
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Всього: (40)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Аптека шар@
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Всього: (40)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
Гала аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 66-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 1-А