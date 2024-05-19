On Call® Plus Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові тест-смужка, №50 - Київ (229013) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Житомирліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Житомир, вул. Київська, 47
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом