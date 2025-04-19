Київ
Ємкість для забору калу Фек-бокс (FAECES CONTAINER FEC-BOX)

Ємкість для забору калу Фек-бокс (FAECES CONTAINER FEC-BOX)

Одеса (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гостинний Двір, 9
565.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою індивідуальна упаковка 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Каденюка, 23
568.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою індивідуальна упаковка 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
571.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою індивідуальна упаковка 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека твого міста
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
573.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою індивідуальна упаковка 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
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