Київ
Про товар
Ціни
Ємкість для забору калу Фек-бокс (FAECES CONTAINER FEC-BOX)
Ємкість для забору калу Фек-бокс (FAECES CONTAINER FEC-BOX)
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Харків, вул. Гостинний Двір, 9
385.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою індивідуальна упаковка 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека твого міста
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Харків, вул. Нескорених, 26-В
390.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою індивідуальна упаковка 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Харків, вул. Каденюка, 23
393.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою індивідуальна упаковка 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
398.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою індивідуальна упаковка 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню