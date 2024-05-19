Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБандаж на гомілковостопний суглобЦіни в аптеках

Бандаж на гомілковостопний суглоб 7035 розмір M, №1 - Київ (365118) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
432,85
Економія: -2,89 грн
429,96 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
433,34 грн
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
431,80
Економія: -2,45 грн
429,35 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
435,67 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
432,14 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (1)
429,74
Економія: -1,13 грн
428,61 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 15:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (1)
429,32
Економія: -1,25 грн
428,07 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
435,38
Економія: -5,40 грн
429,98 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (1)
429,97
Економія: -1,14 грн
428,83 грн
Аптека сімейна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
434,20
Економія: -2,54 грн
431,66 грн
Сімейна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
435,18
Економія: -3,98 грн
431,20 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (1)
432,61
Економія: -4,12 грн
428,49 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Любар, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
435,33
Економія: -1,88 грн
433,45 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
435,76
Економія: -1,07 грн
434,69 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
Всього: упаковка (1)
433,58 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Всього: упаковка (1)
435,69 грн
Йод
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 6/3
Всього: упаковка (1)
435,47
Економія: -6,31 грн
429,16 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
Всього: упаковка (1)
432,70
Економія: -4,31 грн
428,39 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
Всього: упаковка (1)
431,05
Економія: -0,96 грн
430,09 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Нова, 6-А
Всього: упаковка (1)
435,19
Економія: -7,08 грн
428,11 грн