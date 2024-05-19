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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7035 розмір L, №1 - Київ (351778) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
428,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
429,93 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
431,02
Економія: -3,69 грн
427,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (1)
432,50
Економія: -1,22 грн
431,28 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
431,19 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Всього: упаковка (1)
429,49
Економія: -0,77 грн
428,72 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
433,61 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (1)
431,26
Економія: -0,80 грн
430,46 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
434,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Калинівка, вул. Незалежності, 44-А
Всього: упаковка (1)
435,31
Економія: -3,84 грн
431,47 грн
Сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
435,02
Економія: -2,44 грн
432,58 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (1)
433,62
Економія: -5,88 грн
427,74 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любар, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
434,62
Економія: -4,20 грн
430,42 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (1)
429,65
Економія: -0,78 грн
428,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 21
Всього: упаковка (1)
435,46 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 6/3
Всього: упаковка (1)
434,21 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 18-В
Всього: упаковка (1)
434,55
Економія: -1,59 грн
432,96 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
Всього: упаковка (1)
432,75
Економія: -4,55 грн
428,20 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (1)
436,10
Економія: -0,08 грн
436,02 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
Всього: упаковка (1)
433,80 грн